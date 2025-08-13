לאחר יותר מ-20 שנות קיפאון מדיני בשל לחצים אגרסיביים מצד מדינות בעולם והרשות הפלסטינית - תכנית E1 במעלה אדומים יוצאת לדרך עם 3,401 יחידות דיור חדשות.

התכנית, המחברת בפועל את מעלה אדומים לירושלים וקוטעת את הרצף הערבי בין רמאללה לבית לחם, נחשבת לזו שגודעת את רעיון המדינה הפלסטינית. מבחינת הפלסטינים והקהילה הבינלאומית, מדובר בשטח אסטרטגי שבלעדיו לא ניתן להקים מדינה פלסטינית עם בירה במזרח ירושלים.

בזכות התוכנית יתווספו לשכונת “ציפור מדבר” במעלה אדומים עוד 3,515 יח"ד וביחד - 6,916 יחידות דיור חדשות שיכפילו את אוכלוסיית העיר ויביאו כ-35,000 תושבים חדשים בשנים הקרובות.

השר סמוטריץ' אמר כי "אישור תכניות הבניה ב-E1 קוברים את רעיון המדינה הפלסטינית וממשיכים את המהלכים הרבים שאנו מובילים בשטח במסגרת תכנית הריבונות דה פקטו אותה התחלנו לממש עם כינונה של הממשלה. אחרי עשרות שנים של לחצים בינלאומיים והקפאות, אנו שוברים את המוסכמות ומחברים את מעלה אדומים לירושלים. זוהי ציונות במיטבה - בנייה, התיישבות וחיזוק הריבונות שלנו בארץ ישראל".

יו"ר מועצת יש"ע, ראש מועצת בנימין ישראל גנץ, הוסיף: "זהו עוד הישג אדיר והיסטורי להתיישבות לקראת החלת הריבונות. אני מודה לראש הממשלה בנימין נתניהו, ולשר בצלאל סמוטריץ' ואנשי מנהלת ההתיישבות שעושים מהפכה של ממש בחיזוק ההתיישבות.

אנו מצפים מממשלת ישראל לפעול מיידית להחלת ריבונות מלאה על יהודה ושומרון ולמנוע הקמת מדינת טרור שתסכן את עתידה של מדינת ישראל".

ראש עיריית מעלה אדומים גיא יפרח סיכם "מעלה אדומים ומדינת ישראל ממתינים למעלה מ-30 שנה לבשורה החשובה הזו. בניית השכונה תחבר את מעלה אדומים לירושלים ונותנת מענה ציוני של התיישבות ובניית הארץ. הפלשתינים ביקשו ליצר טבעת חנק ע"י בניה בלתי חוקית ובניית השכונה תחסל את מטרתם.

ולפני הכל אנחנו בונים למען הדור הצעיר שלנו. העיר מעלה אדומים היא אחת הערים המובילות בישראל באחוז המתגייסים ומשרתי המילואים ואין סיבה בעולם שהצעירים הללו, מלח הארץ, לא יוכלו לבנות את ביתם בעיר הולדתם. אני מבקש להודות לראש הממשלה בנימין נתניהו ולשר בצלאל סמוטריץ' שבנחישות ובאומץ עשו את מה שנכון וצודק להתיישבות ומדינת ישראל", סיכם יפרח.