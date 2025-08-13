מצרים קיבלה את דרישות חמאס להסכם כולל עם ישראל לקראת הצגתן בפני המתווכות, כך מדווחת הערב (רביעי) רשת אל-ערביה.

על פי הדיווח, חמאס דרש הסכם בכתב עם ישראל שיכלול ערבויות בין-לאומיות לאי-חידוש המלחמה ולעצירת התוכנית לכיבוש עזה.

עוד דווח כי חמאס הביע נכונות להסיג את המחבלים - בתמורה לנסיגה של ישראל לנקודות שיוסכמו, והוא הדגיש את המחויבות לשמירה על חיי החטופים.

המקורות ציינו כי מצרים פועלת לגיבוש עסקה כוללת להפסקת אש עזה, שמתוכננת ליישום בסוף אוגוסט.

מוקדם יותר דווח בערוץ הסעודי כי מצרים תקיים פגישות התייעצות גם עם פתח וההנהגה הפלסטינית על המצב בעזה והאפשרויות לאיחוד העמדה הפלסטינית. לפי המקורות, קהיר עומדת בקשר עם סעודיה, איחוד האמירויות וירדן בעניין.