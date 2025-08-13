דר רחוב כבן 70 נפטר הערב (רביעי) כתוצאה ממכת חום. הוא אותר מחוסר הכרה בדרך פעמי השלום באילת ופונה לבית החולים יוספטל במצב אנוש, שם נקבע מותו.

פראמדיק מד"א דניאל קוטוב סיפר: "כשהגענו למקום ראינו גבר כבן 70 שכוב על המדרכה כשהוא מחוסר הכרה ללא דופק וללא נשימה ועם סימני מכת חום. ביצענו פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים והנשמות, קירור ומתן תרופות ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו אנוש".

לפני כן גבר כבן 60 מחוסר הכרה הובא לחבירה עם צוותי מד"א בכביש 90 ליד צומת חצבה. הוא פונה במסוק לבית החולים סורוקה במצב קשה.

חובש רפואת חירום במד"א מוטי סויסה סיפר: "חברנו לרכב פרטי שהביא אלינו גבר כבן 60 מחוסר הכרה עם סימני מכת חום, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל קירור מסיבי, הרדמה הנשמה ומתן תרופות ופינינו אותו במסוק מד"א-הצלה אייר לבית החולים כשהוא מורדם ומונשם ומצבו מוגדר קשה".

במקרה נוסף גבר כבן 70 שסבל ממכת חום איבד את הכרתו בגינה ציבורית ברחוב רבי עקיבא בלוד. הוא פונה לבית החולים אסף הרופא-שמיר במצב קשה.