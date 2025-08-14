כוחות הביטחון צרו הבוקר (חמישי) תושב עזה בחשד שניסה לבצע פיגוע דקירה במעבר קלנדיה.

החשוד התקרב רגלית למעבר ועורר את חשדם של הלוחמים, וכאשר ניגשו אליו - שלף סכין וניסה לדקור אותם.

הכוחות ביצעו נוהל מעצר חשוד והשתלטו על החשוד. לא דווח על נפגעים בקרב הכוחות.

אתמול (רביעי) עצרו שוטרי מחוז מרכז באתר בנייה ברעננה תושב טול כרם, בחשד למעורבות בתכנון פיגוע בתחומי ישראל.

מהמשטרה נמסר כי שוטרי מרחב שרון בשילוב לוחמי יס"מ ניהלו סריקות מבצעיות לאיתור החשוד, לאחר שעל פי החשד התכוון לבצע פיגוע.

במהלך הסריקות, ובהפעלת אמצעים טכנולוגיים שונים, אותר החשוד באזור רעננה ונעצר באתר בנייה. בהמשך הוא יועבר לחקירה.