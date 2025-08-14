דוח מודיעין של גדודי אל-קסאם בחמאס, שנחשף במחקר חדש של סא"ל (במיל') יהונתן דחוח הלוי מהמרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מגלה כי ארגון הטרור הרצחני קבע כבר ביולי 2023 ש"המשבר בישראל מהווה גורם מכריע בפגיעה בכשירות הצבא הישראלי".

דחוח הלוי מסביר לערוץ 7 כי בחמאס הבינו באותה העת שישראל נמצאת בתקופה של חולשה. "הנהגת חמאס עקבה אחר המשבר הפוליטי, המחאה הציבורית ותופעת הסרבנות למילואים בישראל. ניתוח המצב, בהתבסס על התבטאויות בכירים בישראל, לימד אותם שישראל נמצאת בשפל היסטורי ביחסי החוץ עם ארה"ב והמערב, ופנימית - בשל המחאה המסלימה, הפגיעה בלכידות, המרד הצבאי וההערכה שישראל צועדת למלחמת אזרחים".

ההיערכות למתקפה הרצחנית שיצאה בסופו של דבר לפועל בשבעה באוקטובר, הוא מדגיש, היתה צריכה בכלל לצאת אל הפועל שנה לפני שהתרחשה. "תוכנית המתקפה נגד ישראל החלה להתגבש ב-2014. בתחילה התבססה על פלישה דרך מנהרות חוצות גבול, ולאחר בניית המכשול בגבול עזה עודכנה לפלישה קרקעית. התוכנית אושרה על ידי הנהגת חמאס. בוועידה ב-30 בספטמבר 2021 בחסות יחיא סינוואר בעזה. תחת השם "מערכת הבטחת אחרית הימים", שורטטה תוכנית לכיבוש פלסטין וחיסול הנוכחות היהודית בישראל.

תיעוד ממתקפת השבעה באוקטובר: חטיפה מקיבוץ ניר יצחק מצלמות האבטחה

התוכנית הושלמה בתחילת 2022 בתקופת ממשלת בנט-לפיד, והייתה אמורה להתבצע בחגי תשרי באותה שנה, כשיאיר לפיד כיהן כראש הממשלה. עליית ממשלת הימין בדצמבר 2022 נתפסה על ידי חמאס כאתגר משמעותי יותר בשל מדיניותה, אך גם כהזדמנות, משום שהעריכו שהממשלה תאבד תמיכה בינלאומית. המשבר הפוליטי בישראל ב-2023, שהסלים ופגע בכוננות הצבאית, נתפס כהזדמנות פז להוציא לפועל את תוכנית המתקפה".

לכן, ההמלצה למנהיג חמאס בעזה, יחיא סינוואר, הייתה ברורה. "ב-25 ביולי 2023 שלח המודיעין הצבאי של גדודי אל-קסאם מסמך שמנתח את השפעת הודעות הפסקת שירות המילואים במחאה נגד הרפורמה המשפטית על הכשירות המבצעית של צה"ל. המסמך כלל נתונים, ניתוח והמלצות, וסבר שהמשבר הפוליטי וזליגת המחאה לצה"ל משרתים את חמאס בשל הפגיעה בחוסן הלאומי ובכשירות הצבאית, אך המליץ לסינוואר להמתין להעמקת המשבר.

אין מידע על תגובת סינוואר. בחודשיים וחצי עד ה-7 באוקטובר 2023, התפתחויות נוספות במחאה, כולל אמירות על היעדר צבא בספטמבר, סוקרו בתקשורת חמאס. בכיר בחמאס אמר שסינוואר עקב אחר המשבר הפנימי בישראל, כולל השסע בצה"ל, והנחה לאתר את הרגע המתאים למתקפה שתסייע למוטט את ישראל. המתקפה תוכננה להתבצע בחגי ישראל, והמשבר בצה"ל היה גורם מסייע בהחלטת סינוואר לפעול ב-7 באוקטובר".

במחקר החדש מציין דחוח הלוי כי ביטויי הסרבנות בין אוגוסט לספטמבר 2023, התקבלו בערוצי התקשורת של חמאס והפכו לגורם מכריע בבחירת העיתוי למתקפת 7 באוקטובר, שתוכננה מלכתחילה להתבצע באחד מחגי ישראל. "הנהגת חמאס החליטה מראש שהמתקפה תתבצע באחד מחגי ישראל, תוך ניצול המתיחות סביב הר הבית ומסגד אל-אקצה כתירוץ לעורר אינתיפאדה בקרב ערביי איו"ש וישראל ולגייס תמיכה ערבית ובינלאומית. חמאס ראתה באל-אקצה "פצצת אטום" לעימות כולל. סינוואר אמר ש"חרב אל-קודס" (שומר החומות, 2021) היה הקדמה למערכה גדולה יותר. המשבר בצה"ל ודיווחים על פגיעה בכשירות המבצעית היוו גורם מסייע בהחלטת סינוואר לבחור ב-7 באוקטובר".

כשהוא נשאל מה היתה הטעות המרכזית של ישראל שאפשרה לחמאס לנצל את החולשות שלה משיב דחוח הלוי כי "המשבר הפוליטי המתמשך בישראל פגע בלכידות ובכשירות הצבאית, ולימד את חמאס שמאזן הכוחות משתנה לטובתו. הטעות המרכזית של ישראל הייתה המשבר הפוליטי שפגע בביטחון הלאומי, בעוד מעבר לגבול התגבש איום צבאי קיומי".