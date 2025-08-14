מנכ"ל פסטיבל הקולנוע הבינלאומי של טורונטו, קמרון ביילי, הגיב לגל הביקורת על הנהלת הפסטיבל בעקבות ההחלטה שלא להקרין את הסרט על אלוף (מיל') נעם תיבון, שלפי הטענות נבעה מדרישה לאישור חמאס לשימוש בסרטוני הטבח.

ביילי הכחיש את הטענות ובריאיון ל־Variety הבהיר כי הסרט לא צונזר, ואף הנחה את צוותו למצוא דרך להקרינו.

"זה מצב שדורש חמלה ורגישות", אמר ביילי. "אני מכיר בחששות שהוא עורר בקרב חברי הקהילה היהודית ומחוצה לה", הוסיף, תוך התנצלות על "כל כאב שהמצב עלול לגרום". לדבריו, כוונתו הייתה להקרין את הסרט 'הדרך בינינו: ההצלה האולטימטיבית', ולכן הזמין אותו להשתתף בפסטיבל השנה. "בהתחשב באופיו הרגיש והמשמעותי של נושא הסרט, אני מאמין שהוא מספר סיפור חשוב ותורם למארג העשיר של נקודות מבט ברשימה שלנו - סיפורים שמהדהדים גם כאן בבית וגם ברחבי העולם".

האלוף במיל' תיבון מספר על השבעה באוקטובר מתוך הפודקאסט

עם זאת, ביילי לא התייחס לטענות לפיהן נציגי הפסטיבל דרשו מיוצרי הסרט לקבל את אישור מחבלי הנוחבה לשימוש בסרטונים המתעדים את הטבח.

סרט הדוקו של הבמאי הקנדי בארי אבריץ' מספר את סיפורו של האלוף (במיל') תיבון, אביו של העיתונאי אמיר תיבון חבר קיבוץ נחל עוז, שיצא להציל את משפחתו ובכלל זה שתי נכדותיו ב-7 באוקטובר. תיבון גם חילץ בחירוף נפש תוך כדי ניצולים מהטבח בפסטיבל הנובה וסייע לחיילים פצועים.