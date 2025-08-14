מעל מאה ארגונים בינלאומיים חתמו על מסמך שפורסם היום (חמישי) ובו נטען כי ישראל חוסמת מזה חודשים את הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה.

לטענת הארגונים, מרביתם לא הצליחו להכניס סיוע מאז חודש מרץ, וישראל דחתה עשרות בקשות בטענה שהארגונים "אינם מורשים". הם מוסיפים כי במחסנים בירדן, מצרים ואשדוד נותר ציוד בשווי מיליוני דולרים, כולל מזון, תרופות, מים וציוד חירום.

הארגונים טוענים כי החסימות נובעות ממנגנון רישום חדש שהונהג במרץ, המחייב בין היתר מסירת רשימות עובדים פלסטינים לאבחון ביטחוני. לדבריהם, הדרישות אינן חוקיות, מסכנות את צוותי השטח, פוגעות בעצמאות הארגונים ונועדו להגביל פעילות הומניטרית.

במתפ"ש דוחים את הטענות ואומרים, "המציאות הפוכה לחלוטין מהטענות שפורסמו. ישראל פועלת לאפשר ולהקל על הכנסת הסיוע, ואילו חמאס מנסה לנצל את הסיוע כדי להתעצם צבאית".

לדברי היחידה, הונהג מנגנון רישום חדש שנועד לוודא שהסיוע מגיע ישירות לאוכלוסייה, במסגרתו הארגונים נדרשים לשתף רשימות עובדים לצורך בדיקה ביטחונית - מהלך שהחותמים על המכתב נגד ישראל מסרבים לחתום.

במתפ"ש מציינים כי קרוב ל-20 ארגונים בינלאומיים שהשלימו את ההליך מכניסים סיוע באופן סדיר, וכי כ-300 משאיות נכנסות לרצועה מדי יום.

"העיכוב מתרחש אך ורק כאשר ארגונים בוחרים שלא לעמוד בתנאי הסף הביטחוניים", נמסר, "אנו קוראים לכל הארגונים לפעול בשקיפות, להשלים את הרישום, ולהבטיח שהסיוע יגיע לתושבים ולא לחמאס".