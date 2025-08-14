על רקע הרחבת הכנסת הסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, התגלו בשבועות האחרונים מספר מקרים שבהם נהגי משאיות סיוע שנכנסו לשטח ישראל או פעלו בגבול הרצועה - התבררו כמעורבים בטרור.

על פי הדיווח של דורון קדוש בגלי צה"ל חלקם נעצרו בידי צה"ל והשב"כ, וכעת נמצאים בחקירה. בחלק מהמקרים אף עלה חשד למעורבותם בנושא החטופים.

כך למשל נהג משאית סיוע נעצר באזור כרם שלום, לאחר שהתברר שבנו הוא מחבל שהיה מעורב בחטיפת ישראלים ב־7 באוקטובר. נהג נוסף שנעצר במרחב כרם שלום במקום שבו לא היה מורשה לשהות. הוא טען "שהתבלבל בדרך", אך בחקירה התברר כי הוא פעיל בארגון הטרור "החזית העממית", ושוחרר בעבר במסגרת אחת מעסקאות החטופים במלחמה הנוכחית. נהג שלישי, שבמערכות הביטחון עלה כי הוא פעיל חמאס.

תיעוד: מחבלי חמאס בוזזים סיוע הומניטרי צילום: דובר צה"ל

מקור ביטחוני ציין כי קיימים נהגים נוספים שעליהם התעורר חשד למעורבות בטרור, וחלקם זוהו כפעילי חמאס או הג’יהאד האסלאמי - אם כי לא בכל המקרים נעצרו או נחקרו.

במערכת הביטחון מבהירים שכל נהגי משאיות הסיוע ההומניטרי עוברים אישור ביטחוני, וכניסתם לשטח ישראל מתבצעת באישור השב"כ. עם זאת, החשש הוא שחלקם עשויים לנצל את הגישה לשטח הארץ או את הקרבה לכוחות צה"ל כדי לבצע פיגועים.

משב"כ נמסר כי הם אינם מתייחסים לפרטים, ודובר צה"ל מסר "אין מניעת מעצרים של נהגי משאיות סיוע, כאשר נמצא כי הם משוייכים לארגון טרור. כך לאחרונה נעצרו נהגים, המקושרים לארגוני הטרור, וכך יהיה גם בהמשך ככל שיהיה מידע מודיעיני רלוונטי".