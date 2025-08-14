שר הביטחון ישראל כ"ץ תקף היום (חמישי) את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, בעקבות דבריו על המתקפה מצד הממשלה נגד הרמטכ"ל אייל זמיר.

כ"ץ התייחס להתנגדות שהביע בנט בעבר למהלך צבאי נגד איראן, ואמר, "נפתלי בנט, שימים ספורים לפני המתקפה ההיסטורית שהובלנו נגד איראן טען בכל כלי התקשורת שאסור ובלתי אפשרי לתקוף את איראן, מתיימר להיות מומחה לביטחון - ומותח ביקורת על מדיניות הביטחון ועליי כשר ביטחון. יש הרבה שאני מוכן לשמוע מהם ביקורת ולהתמודד עם טיעוניהם. לא במקרה הזה".

השר ישראל כ"ץ בסיור בעזה צילום: שירה קינן, משרד הביטחון; סטילס: אריאל חרמוני

בנט כתב מוקדם יותר כי "מעולם בתולדות המדינה לא ראינו דבר כזה", בהתייחסו לטענותיו כי הממשלה מנהלת מסע השפלה נגד הרמטכ"ל.

לדבריו, "שרי הממשלה, נתניהו ומשפחתו מפעילים מסע השפלה והסתה נגד הרמטכ"ל אייל זמיר, האיש שמוביל את הצבא ברגע גורלי. הם מכנים אותו 'חלש', 'שמאלן', 'לא התקפי', ומדליפים לתקשורת שלל עלבונות. שר הביטחון ישראל כ"ץ יורה עליו מטחים של מסרים משפילים".

הוא טען כי הסיבה למתקפה על הרמטכ"ל אינה נוגעת למדיניות בעזה, אלא להוצאת צווי גיוס לעשרות אלפי צעירים חרדים. "הפוליטיקאים החרדים איימו שאם הצווים לא יבוטלו - הם מפילים את הממשלה", כתב, והוסיף כי במקום לעמוד מאחורי הצבא, הממשלה "פתחה במתקפה על הצבא".