לפי המסגרת הראשונית שקבע הרמטכ"ל אייל זמיר ההערכה היא שלטובת הפעולה הנרחבת בעזה יידרש גיוס של בין 80 ל-100 אלף אנשי מילואים בצווי 8. כך דווח בעיתון ידיעות אחרונות.

התמרון הנוסף בעיר עזה ובצפון הרצועה, על רבי הקומות שבמערב העיר ומול חוליות הגרילה שמכין חמאס, צפוי להימשך עמוק לתוך שנת 2026.

בתחילת השבוע, עוד בטרם אישר זמיר את המסגרת הראשונית, הבהירו בצה"ל כי לא ניתן יהיה לבצע את המהלך ללא גיוס מילואים: "חד-משמעית נגייס מילואים, והשאלה לא תהיה אם - אלא כמה. ההסתכלות היא לא רק על עזה לאור תקופת המסיק ביו"ש בסתיו. ניקח בחשבון את תקופת החגים. נציג מספר חלופות בהתאם לשיטות שייבחרו, ואלו יגובשו בהמשך", אמרו בצבא.