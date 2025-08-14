שוטרי המחוז הצפוני פעלו אתמול (רביעי) ביישוב ראש פינה לאחר קבלת מידע על תושב שטחים ללא אישורים המועסק במסעדה מקומית.

בשעות הצהריים נערכו בלשים סמוך למסעדה, וכאשר זיהו את החשוד מגיע למקום עבודתו - ניסו לעצרו. החשוד, תושב אזור שכם בן 35 ובעל עבר ביטחוני, ניסה להימלט אך נעצר בתום מרדף קצר.

במהלך המעצר הציג החשוד עצמו כתושב ירושלים ומסר פרטים מלאים של אזרח ישראלי.

בעל המסעדה סיפר כי החשוד הציג בפניו תעודת זהות ישראלית עם תמונתו, שתואמת לפרטים שמסר לשוטרים. לאחר חקירה בתחנת המשטרה התבררה זהותו האמיתית.

המשטרה ציינה כי בכוונתה לבקש הבוקר את הארכת מעצרו של החשוד. עוד נמסר כי שלשום, בפעילות בנצרת, נתפסו למעלה מ-40 תושבי עזה השוהים בישראל בניגוד לחוק.

במשטרה מדגישים כי שהות שוהים בלתי חוקיים משמשת לעיתים בסיס לפעילות חבלנית ופלילית, וכי היא תפעל בכל האמצעים למצות את הדין עם המעורבים.