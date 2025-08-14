תיעוד: פרצו לרכב בכוח וגנבו אקדח דוברות המשטרה

המשטרה הגישה הצהרת תובע נגד שני חשודים, תושב גבעתיים בן 60 ותושב אור עקיבא בן 39, בחשד שפרצו לרכב ברחוב כצנלסון בגבעתיים וגנבו ממנו אקדח, ארנק וציוד נוסף.

במהלך החקירה, שנוהלה על ידי היחידה ללוחמה בפשיעה של מרחב דן, נאספו ממצאים וראיות, ובשלב המעבר לחקירה גלויה עצרו הבלשים את שני החשודים בהתאם לצווי בית משפט.

בחיפוש בביתו של אחד מהם נתפסו אקדח אוויר וכלי פריצה. השניים תועדו פורצים לרכב, שולפים ממנו את האקדח, ואחד מהם נראה כשהוא מכניס את האקדח למכנסיו לפני שנמלטו מהמקום.

מעצרם הוארך מעת לעת, ובסיומה של החקירה הועבר התיק לפרקליטות, שמתכוונת להגיש נגדם כתב אישום.