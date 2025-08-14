עו"ד ערן בן ארי, היועץ המשפטי של תנועת "אם תרצו" וחבר המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, הגיש יחד עם עו"ד אסף תכלת ועו"ד איתן מרנס עתירה דחופה לבית הדין המחוזי בירושלים.

בעתירה מבקשים העותרים להוציא צו שיבטל את החלטת לשכת עורכי הדין שלא לנכות יום חופש לעובדים שיבחרו שלא להגיע לעבודה ביום ראשון הקרוב, במסגרת השביתה המתוכננת, בטענה כי היא בלתי חוקית ונעדרת סמכות.

בעתירה נטען כי ההחלטה התקבלה "במחטף גמור וללא קיום דיון במוסדותיה המוסמכים של הלשכה", וכי מדובר ב"ניצול מחפיר של כספי ציבור כלל עורכי הדין לשם תמיכה במטרה פוליטית מובהקת, המצויה הרחק מתחומי העיסוק של לשכת עורכי הדין".

עוד טענו כי ההחלטה מהווה "ניסיון לעקיפת הוראות החוק" ופוגעת בשוויון בין חברי הלשכה.

העותרים טוענים כי ההודעה לעובדים "לעודד" לקיחת חופשה על חשבון המעסיק, מהווה בפועל הבטחת שביתה דה-פקטו של חלק משירותי הלשכה ואף עידוד השבתה של מוסדות נוספים במשק. לדבריהם, מדובר ב"היתממות מתחכמת" שנועדה לקיים שביתה פוליטית.

בסיום העתירה ציינו העותרים כי הם "מאוחדים, מקווים ומתפללים לשחרור המהיר של חטופינו כולם" וכי אין מחלוקת על המחויבות להחזרתם. לדבריהם, אינם חולקים על זכות המחאה של כל אדם, אלא מתנגדים להחלטה הפוליטית של הלשכה במסגרת זו.