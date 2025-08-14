ארגון בצלמו ממשיך לפעול בנחישות מול התנהלות בעייתית של שופטים, במטרה לשמור על אמון הציבור במערכת המשפט ולהבטיח כי היא תפעל בהתאם לערכי מדינת ישראל.

בימים האחרונים רשם הארגון שורה של הישגים משמעותיים בעקבות תלונות ממוקדות שהוגשו לנציב תלונות הציבור על שופטים.

אחד המקרים הבולטים הוא פרשת השופט יורם ברוזה, שבמהלך כהונתו התבטא בצורה פוגענית כלפי הציבור הדתי לאומי. בין היתר אמר: "אחרי שנסיים עם חמאס נטפל בציונות הדתית. למה לא הרגו את בן גביר ואת הבן שלו, את סמוטריץ ואת הבן שלו".

עוד טען כי "הדתיים לאומיים גרועים מהחמאס והם הסכנה הגדולה ביותר למדינה" ואף "הממשלה המשיחית הזו תוביל את כולנו לאבדון".

מעבר להתבטאויות הפוליטיות החריפות, בתלונה צוין כי ברוזה הפגין יחס עוין כלפי שופטים דתיים. כך למשל, כאשר שופטת דתייה ביקשה להראות לו תמונה של בנה המשרת בגולני, הגיב כי "אין מקום להראות תמונות כאלה", ואף סירב להשתתף באירוע בטענה "אני לא סובל אותם, הם דתיים".

בעקבות סדרת תלונות שהגיש הארגון, קבע הנציב כי יש להפסיק את כהונתו של ברוזה כסגן נשיא בית המשפט. לטענת בצלמו, מדובר במסר חד וברור כי שופטים אינם יכולים לפגוע בציבורים שלמים ולהמשיך בתפקידם ללא דין וחשבון.

עו"ד יהודה פואה, יו"ר הארגון, אמר: "אנחנו לא נאפשר לשום שופט לפגוע בציבור הדתי והלאומי בלי לתת על כך דין וחשבון. במקרה של ברוזה הוכחנו שאפשר להשפיע ולמנוע קידום כאשר נרמס האמון הציבורי".

במקרה נוסף, בעקבות תלונה שהגיש הארגון, קבע נציב תלונות הציבור על שופטים בהחלטה תקדימית: אסור לשופט להשתתף בכנס של גוף או אדם שקורא לחיילי צה"ל "פושעי מלחמה". ההחלטה נועדה למנוע מצב בו שופטים יזוהו עם אג'נדות קיצוניות ויפגעו בתדמית מערכת המשפט כגוף ניטרלי.

המקרה נגע לשופטת העליון רות רונן, הידועה בעמדות שמאל קיצוניות, שבחרה להשתתף באירוע לכבודו של פרופ' דוד אנוך, אשר קרא לחיילי צה"ל "פושעי מלחמה". למרות דרישת בצלמו לבטל את השתתפותה, היא סירבה, ובעקבות פניית הארגון קבע הנציב כי הדבר אסור לה ולכל שופט אחר. נציין כי בעבר, בעקבות פניות דומות, נקבע כי אסור לשופטים להשתתף בכנסי שמאל קיצוני של האגודה לזכויות האזרח וכדומה.

עו"ד פואה הוסיף: "בעוד ארגונים רבים חוששים להגיש תלונות נגד שופטים, בצלמו עומד בחזית המאבק מול מערכת משפט עוינת. אנו עותרים לבתי המשפט בשם אזרחי ישראל וחיילי צה"ל, מבקרים את השופטים ונלחמים שבג"ץ יפסיק לכבול את ידי צה"ל ולפגוע בביטחון המדינה".

המערכת השיפוטית מחויבת לשמור על איזון, ריחוק מהפוליטיקה והגנה על חיילי צה"ל מפני דה לגיטימציה. ההחלטות שהתקבלו מהוות הישג חשוב לכלל הציבור.

בארגון מדגישים כי אינם יוצאים נגד מערכת המשפט כולה, אלא פועלים לחיזוק טוהר המידות והאמון הציבורי. "כאשר שופט חוצה קו אדום, אנחנו נהיה שם להזכיר לו את גבולות התפקיד ולפעול להדחתו במקרה הצורך".

הפעילות נמשכת במלוא הכוח, והמסר ברור: הציבור לא ישתוק