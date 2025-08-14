ברשות רעייתי היקרה, בהגיעה לגיל ה'סוד', אבקש לטייל עמכם הקוראים סביב מילה אחת בפרשה, ושלא במקרה, עיניי צדו בפרשת השבוע את המספר שבעים, כדברי הנביא ירמיה: כ'ִּי מִי עָמַד בְּסוֹד ה' וְיֵרֶא וְיִשְׁמַע אֶת דְּבָרוֹ, מִי הִקְשִׁיב דְּבָרוֹ וַיִּשְׁמָע? [כג]

נאמר בפרשה - 'בְּשִׁבְעִים נֶפֶשׁ יָרְדוּ אֲבֹתֶיךָ מִצְרָיְמָה וְעַתָּה שָׂמְךָ ה' אלוקיך כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם לָרֹב'. אומר בעל-הטורים, קוריוז, הפסוק מתחיל באות בית [בשבעים] ומסיים באות בית [לרב], לומר לנו שיעקב הזהירם שידבקו איש בביתו ולא יתערבו במצרים ולכך נקראו בית יעקב: בזה, במשפחתיות, בא לידי ביטוי כוחו של ישראל. כמו בתחילת ספר שמות: 'ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו'.

בפרשת ויגש אחר מניין משפחת יעקב, נאמר 'כל הנפש הבאים מצרימה שבעים'

סוד השבעים מתחיל, בספר בראשית, בשבעים אומות שכנגדם אנו מקריבים בסוכות שבעים פרים כנגד שבעים אומות העולם הסובבות אותנו. אומר המדרש: 'תַּחַת אַהֲבָתִי יִשְׂטְנוּנִי וַאֲנִי תְפִלָּה' [תהלים קט, ד]. אתה מוצא שבחג ישראל מקריבים לפניך שבעים פרים על שבעים אומות. אמרו ישראל: ריבון העולמים, הרי אנו מקריבים עליהם שבעים פרים והיו צריכים לאהוב אותנו, והם שונאים אותנו, שנאמר: 'תַּחַת אַהֲבָתִי יִשְׂטְנוּנִי'. לפיכך אמר להם הקדוש-ברוך-הוא: עכשיו הקריבו על עצמכם, בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי עֲצֶרֶת תִּהְיֶה לָכֶם… וְהִקְרַבְתֶּם עֹלָה אִשֵּׁה רֵיחַ נִיחֹחַ לַה', פַּר אֶחָד אַיִל אֶחָד [במדבר כט, לה-לו].

שבעים צאצאים היו לנח משלשת בניו, שם חם ויפת, ומהם יצאו שבעים אומות העולם. שבעים אומות שאמורות היו לעבוד את ה', אבל התוכנית האלוקית שובשה בידי אנשי דור הפלגה. וזה מה שכתוב בשירת 'האזינו', 'יצב גבולות עמים למספר בני ישראל'. הוי אומר, שבעים נפש בני יעקב היורדים מצרימה הם כנגד אותם שבעים אומות שבגדו בה'. על ישראל השליחות להיות אור לגויים ולהציב עולם מול עולם עד שישובו הכל בתשובה לבוראם.

על פסוק זה 'כל הנפש הבאים מצרימה שבעים', שואל כרבים רבנו בחיי, 'והלא שישים ותשע היו? אלא אומר הוא: ראיתי בפסיקתא, זה הקב"ה שהשלים מניינם. [אנחנו לא לבד, ה' תמיד עמנו!]. שנאמר [בראשית מו] 'אנכי ארד עמך מצרימה, הקב"ה בכבודו יורד עם ישראל לגלות. ללמדך שהקב"ה נכנס במניין השבעים, וגם ביציאת מצרים עלה עמנו. ממצרים יצאו [שמות יב] כשש מאות אלף רגלי, אך היו חסרים אחד, אלא שהקב"ה נכנס עמהם והשלימם לשישים ריבוא. מצינו אפוא שהקב"ה השלים מניינם בין בעליה בין בירידה, בירידה לשבעים, בעליה לששים רבוא, וזהו שנאמר ליעקב [בראשית מו] אנכי ארד עמך מצרימה ואנכי אעלך גם עלה.

בפרשתנו אומר משה לישראל, עליך להודות לה', שהרי 'בְּשִׁבְעִים נֶפֶשׁ יָרְדוּ אֲבֹתֶיךָ מִצְרָיְמָה וְעַתָּה שָׂמְךָ ה' אלוקיך כְּכוֹכְבֵי הַשָּׁמַיִם לָרֹב' לשישים ריבוא ויותר. מה שלא יהיה בישראל או בגלות ה' עמנו. כנגד 'כל הנפש הבאים צרימה שבעים', יתקיימו בעז"ה, דברי הנביא ישעיהו, הַבָּאִים יַשְׁרֵשׁ יַעֲקֹב, יָצִיץ וּפָרַח יִשְׂרָאֵל; וּמָלְאוּ פְנֵי־תֵבֵל, תְּנוּבָה. [כז,ו]. באים כנגד באים.

אך פיענוח סוד השבעים מצריך עוד הבהרה בעיקר בשל מיקומו בסיפור יוסף הצדיק, יוסף שעליו עשתה בשעתו סבתא עבודה נפלאה. זוהי סדרת מתח עם סודות עמוקים, "לְכוּ וּרְאוּ מִפְעֲלוֹת אֱלֹקים נוֹרָא עֲלִילָה" [תהילים סו]. מעלילה לעלילה, ושוב עלילה, ובתווך משהו טכני, מניין בני משפחת יעקב הבאים מצרימה שבעים נפש, ומיד שוב שבים לעלילה הבאה, מפגש יעקב-אבינו עם יוסף. יתר על כן מנין בית יעקב נמנה שוב בתחילת ספר שמות, 'ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את יעקב איש וביתו באו'.

העלילה פותחת בנאום הנרגש של יהודה לפני המשנה למלך מצרים, המתנכר עדיין לאחיו, ומיד לאחר מכן שיא העלילה בהתוודעות המרגשת של יוסף לאחיו. מפגש בין יהודה ליוסף. רמז למשיחי ישראל בגאולה. משיח בין יוסף ומשיח בן דוד.

הפרק הבא בעלילות מפעלות אלוקים, הוא בתיאור שיבתם של האחים אל אביהם הזקן לבשרו כי 'עוֹד יוֹסֵף חַי וְכִי הוּא מֹשֵׁל בְּכָל אֶרֶץ מִצְרָיִם וַיָּפָג לִבּוֹ כִּי לֹא הֶאֱמִין לָהֶם'. והנה לאחר הסיפור הטעון הזה על ירידת יעקב מצרימה באה אותה רשימה טכנית מפורטת של שמות בניו ובני בניו - שבעים הנפשות שבאו עמו מצרימה [מ"ו, ח-כז], ואחריה המפגש המרגש והטעון בין יעקב ליוסף, ומפגשו של יעקב עם פרעה, 'וּמְאַת שָׁנָה מְעַט וְרָעִים הָיוּ יְמֵי שְׁנֵי חַיַּי '. ללמדך ששבעים זה לא עניין טכני, שבעים זהו ארוע מכונן בתולדות עם ישראל.

לא בכדי על סוד השבעים הזה אומר המדרש: רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָן פָּתַח [ירמיה כט, יא] 'כִּי אָנֹכִי יָדַעְתִּי אֶת הַמַּחֲשָׁבֹת אֲשֶׁ֧ר אָנֹכִ֛י חֹשֵׁ֥ב עֲלֵיכֶ֖ם נְאֻם־ה', מַחְשְׁב֤וֹת שָׁלוֹם֙ וְלֹ֣א לְרָעָ֔ה לָתֵ֥ת לָכֶ֖ם אַחֲרִ֥ית וְתִקְוָֽה' - שְׁבָטִיםהָיוּ עֲסוּקִים בִּמְכִירָתוֹ שֶׁל יוֹסֵף, וְיוֹסֵף הָיָה עָסוּק בְּשַׂקּוֹ וּבְתַעֲנִיתוֹ, רְאוּבֵן הָיָה עָסוּק בְּשַׂקּוֹ וְתַעֲנִיתוֹ, וְיַעֲקֹב הָיָה עָסוּק בְּשַׂקּוֹ וּבְתַעֲנִיתוֹ, וִיהוּדָה הָיָה עָסוּק לִקַּח לוֹ אִשָּׁה, וְהַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא הָיָה עוֹסֵק , בּוֹרֵא אוֹרוֹ שֶׁל מֶלֶךְ הַמָּשִׁיחַ. 'וַיְהִי בָּעֵת הַהִיא וַיֵּרֶד יְהוּדָה'. בְּטֶרֶם תָּחִיל יָלָדָה' [ישעיה סו, ז] [לפני שמתחילים צירי הלידה היא כבר יולדת, כמו אמא, יולדת פגים...] - קֹדֶם שֶׁלֹא נוֹלַד מְשַׁעְבֵּד הָרִאשׁוֹן [עבדות לפרעה] נוֹלַד גּוֹאֵל הָאַחֲרוֹן [משיח]. [בראשית רבה וישב פ"ה, א].

סוד רשימת 'שבעים שמות בני ישראל הבאים מצרימה' הוא אפוא, קו יסודי המפריד בסיפור יוסף ואחיו ובקורות עם ישראל, בין בית יעקב המפולג והמפורד, בין תקופת 'את אחי אנכי מבקש', לתקופת בית יעקב המאוחד, אחדות הניכרת בשלשה דורות הכוללים שבעים נפש, עם הקב"ה, כששכינה שורה בכל בית ובית ובין כולם. בית יעקב המאחדים, ומונים לא רק את יעקב ובניו, אלא גם את בני בניו, ובהם בני יוסף אפרים ומנשה בהם מתברך ישראל מדי ערב שבת.

אחרי השואה האיומה, נותרו אחד מעיר ושניים ממשפחה, כהורינו שהיו שרידי אותה אש נוראה. ונהג אמו"ר ע"ה לומר: נקודה אחת מרחפת באוויר. דרך שתי נקודות עובר רק קו ישר אחד, אבל הקו גם הוא עדיין מרחף באוויר. משבאה נקודה שלישית, הכוון והיעד מכוונים ומקובעים. כאשר מתקבצים יותר משלשה דורות כשכולם מוכוונים לאותו יעד, יש קביעות. כפי שנאמר 'וַאֲנִי זֹאת בְּרִיתִי אוֹתָם אָמַר ה', רוּחִי אֲשֶׁר עָלֶיךָ וּדְבָרַי אֲשֶׁר שַׂמְתִּי בְּפִיךָ, לֹא יָמוּשׁוּ מִפִּיךָ וּמִפִּי זַרְעֲךָ וּמִפִּי זֶרַע זַרְעֲךָ אָמַר ה' מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם' [ישעיהו נט, כא].

לכן, ברור מאליו לכך שאנחנו חוגגים השבת את סוד השבעים, וכמו אז, אצל בני יעקב ברדתם מצרימה, מפרטת התורה שמו של כל אחד. כך גם בביתנו אנו, לכל אדם יש שם. לכל אחד ואחת יש שם ויש שליחות בעולמו של הקב"ה.

וכשם שזוכים אנו בדורנו לדברי הנביא: הַבָּאִים יַשְׁרֵשׁ יַעֲקֹב, יָצִיץ וּפָרַח יִשְׂרָאֵל. יתן ה' ונזכה במהרה להמשך דברי הנביא: 'וְהָיָה בַּיּוֹם הַהוּא, יִתָּקַע בְּשׁוֹפָר גָּדוֹל, וּבָאוּ הָאֹבְדִים בְּאֶרֶץ אַשּׁוּר, וְהַנִּדָּחִים בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם; וְהִשְׁתַּחֲווּ לה' בְּהַר הַקֹּדֶשׁ, בִּירוּשָׁלִָם'.

הכותב משמש כיו"ר חברת הנדל"ן ציפחה אינטרנשיונל