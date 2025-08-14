משרד החוץ הישראלי הודיע היום (חמישי) כי האו"ם יכלול לראשונה את ארגון הטרור חמאס ברשימה השחורה של הארגונים המבצעים פשעי מין בסכסוכים אלימים.

ההחלטה תופיע בדו"ח מזכ"ל הארגון, אנטוניו גוטרש, שיועבר לכל חברות העצרת הכללית.

בשנה שעברה התנגד גוטרש להוספת חמאס לרשימה, אך כעת נמסר כי הדו"ח המפורט יכלול את הארגון, בעקבות דיווחים שהתקבלו בתחילת 2024 מהשליחה המיוחדת לנושא אלימות מינית בסכסוכים, פרמילה פטן.

בהודעת משרד החוץ נכתב כי "מחבלי חמאס ביצעו - וממשיכים לבצע - חלק מפשעי המין המחרידים ביותר שידעה האנושות: אונס, אונס קבוצתי, פגיעה באיברי מין, התעללות מינית בשבי. כעת האו"ם מכיר בעובדה הזו באופן רשמי".

עוד נמסר כי הכללת חמאס ברשימה "מהווה חותמת בינלאומית של אשמה בעבירה חמורה במיוחד במשפט הבינלאומי, במדרג אחד עם פשעי מלחמה ועבירות נגד האנושות".

המשרד ציין כי "פשעי המין הללו לא נפסקו, ואנו יודעים כי מחבלי חמאס מתעללים מינית בחטופים. לכן, אנו ממשיכים לדרוש ממדינות העולם להביא לשחרור מיידי של כלל החטופים ולפרק את חמאס מנשקו".

במקביל, משרד החוץ פועל "לסכל ולהפריך את ההכפשות השקריות בנושא פשעי מין שמופצות כנגד ישראל וממשיך להיאבק בעלילות הדם שמופצות בנושא".