הפרשן לענייני ערבים יוני בן מנחם, עמית בכיר במכון הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מעריך שחמאס מודאג מאוד מהאפשרות שישראל תכבוש את העיר עזה ולכן הוא מנסה לייצר מצג שווא של אפשרות לחידוש מגעים לעסקת חטופים.

"הם מבינים שאם ישראל תצא למבצע כפי שנקבע בהחלטת הקבינט ולא תזגזג, היא תשמיד את המעוז העיקרי של חמאס ברצועת עזה, ומשם הדרך תהיה קלה למחנות המרכז בהם מוחזקים חטופים", אומר בן מנחם בראיון לערוץ 7.

לדעתו, קשה להעריך את עוצמת המתקפה הישראלית, אבל חמאס מבין היטב שהפעם זה עלול להיות המהלך ממנו ארגון הטרור הרצחני חושש. "אני לא יודע אם ישראל תפתח את שערי הגיהנום, אבל הם בהחלט לוקחים עכשיו ברצינות את האפשרות שצה"ל, על פי החלטת הקבינט, יתחיל בכיבוש של העיר עזה והם מנסים למסמס את התוכנית של הקבינט, למשוך זמן ולנטרל אותה".

לדבריו, "זו האסטרטגיה של חמאס ולכן הגיעה משלחת של חמאס בראשות חליל אל-חיה לקהיר למרות היחסים המתוחים בין הצדדים. רק לפני שבוע האשים אל-חיה את מצרים שהיא מערימה קשיים על הכנסת הסיוע לעזה".

הוא מדגיש שכל הניסיונות של חמאס למשוך זמן - נועדו להונאה - שכן אין לארגון שום כוונה ללכת לעסקת חטופים אמיתית. "יש פה עכשיו איזשהו רעיון חדש של מצרים וקטאר, שכביכול, חמאס יסכים להקפאה של הנשק שבידי הזרוע הצבאית שלה והוא יופקד במחסנים ברצועת עזה שאותם יאבטחו אנשי הביטחון של הרשות הפלסטינית ואז ניתן יהיה להתקדם לעסקה".

"כמובן שזה תרגיל הונאה פשוט ושקוף, חמאס איננו מוכן להתפרק מנשקו, וגם אם ישראל הייתה מסכימה הוא לא היה מפקיד את כל הנשק שלו במחסנים. יש כאן גם ניסיון להכניס את הרשות הפלסטינית בדלת האחורית כשותפה ביום שאחרי ברצועת עזה - בניגוד לעמדה הישראלית. כל זה נועד להרוויח זמן, לגרום ללחץ מדיני על ישראל, לייצר מצג שווא של חיפוש פתרון כדי למנוע יציאה למבצע צבאי".

המזרחן והחוקר יוני בן מנחם צילום: דוד וינוקר

"הם לא יוותרו על החטופים ולא ישחררו אף אחד. המטרה שלהם היא להשפיל את ישראל, לאלץ אותה להודעה בתבוסה שלה לקראת יום השנה השני לטבח. הרי שיקום הרצועה ייקח בין חמש לעשר שנים לפחות. כדי לוודא שבאמת מתקדמים בשיקום חמאס מעוניין לשחרר את יתר החטופים או חלקם בקצב של אחד כל חודש או כל חצי שנה או כל שנה. לכן אסור לעשות איתם עסקה כי הכל זה הונאה", מדגיש בן מנחם.

לכן, להערכתו, אין מנוס ממהלך כיבוש עזה. "מה שצריך לעשות - וכבר היה צריך לקרות מזמן - הוא הכרעת חמאס, כיבוש כל הרצועה וניסיון לשחרר את החטופים באמצעות לחץ צבאי ולא בעסקאות חלקיות".