צה"ל החליט הבוקר (חמישי) לפנות את בסיס סיירים ולשחרר את החיילים הביתה, לאחר שכמה חיילות התעלפו הלילה כתוצאה מהחום הכבד.

מדובר בתצפיתניות בהכשרה, ששהו בימים האחרונים בתנאים קשים עקב הפסקות חשמל ממושכות.

הורים לחיילות סיפרו לכאן חדשות כי "הבנות סובלות מהחום, ארבע מהן התעלפו הלילה. אין מים קרים, אין מזגנים, מחייבים אותן ללכת על מדים מלאים, המפקדות מזלזלות ומפקדי הבסיס לא עונים. במקום שידאגו לתצפיתניות שהתגייסו לפני רגע לטירונות, הן נתקלות באטימות".

בצה"ל ציינו כי הבוקר הוחלט לפנות את הבסיס, לתגבר את החיילים שנשארים בשתייה קרה, ולאפשר להם לשהות בכיתות ממוזגות.