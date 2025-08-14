שוטרים עצרו הבוקר (חמישי) שני נכדים של הרב דוב ליאור בביתו שבירושלים, אחד מהם כבן 12 בלבד.

לפי ארגון 'חוננו' המלווה את העצורים, המשטרה פרצה לפנות בוקר לבית הרב ללא צו. השניים נלקחו לתחנת המשטרה.

לטענת המשטרה החשד הוא כי נזרקו בלוני מים וחפצים מהמרפסת. בשעת הפריצה לדירה שהו במקום ילדים ונכדים רבים של הרב והרבנית. עורכי הדין עדי קידר ודניאל שימשילשווילי מסייעים לעצורים.

"השוטרים נכנסו לדירת הרב בפראות, ללא צו, והתנהגו בצורה לא הולמת ולא יפה לרבנית ולילדים ששהו בדירה, וכל זה אולי בעקבות מעשה קונדס של ילדים שזרקו בלוני מים מהמרפסת", סיפרו בני משפחה של הרב.

מהמשטרה נמסר: "בשעות הבוקר, התקבל דיווח במוקד המשטרה על ידי עובר אורח, אודות השלכת חפצים מחצר בית לעבר כלי רכב הנוסעים בכביש הסמוך בשכונת א-טור בירושלים ובכך סיכנו את משתמשי הדרך".

"עם קבלת הדיווח, תצפיתני מרכז השליטה במחוז ירושלים הבחינו במעשה והכווינו את כוחות המשטרה מתחנת שלם למקום. השוטרים שהגיעו למקום, עיכבו שני חשודים במעשה (12,19) והם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה".