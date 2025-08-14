בתקשורת הערבית מדווחים על פרטים חדשים מההצעה המצרית לסיום המלחמה. לפי הדיווחים, העסקה תתבצע בשני שלבים והיא כוללת את סיום המלחמה והחזרת כלל החטופים, כמו גם ניהול זמני של רצועת עזה על ידי כוחות בינלאומיים וערביים.

ההסכם קובע עוד כי חמאס מתחייב להפסקת אש ארוכת טווח ולהקפאה של כל פעילות הזרוע הצבאית שלו בתקופת המעבר. חמאס יפסיק ייצור והברחת נשק לעזה, יתחייב לא לעשות שימוש בנשק, וכן יהיה מתווה מוסכם וסופי לעתיד הנשק של עזה. כמו כן הוא קובע כי תהיה הגליה "סמלית" של כמה ממנהיגי החמאס לחו"ל וכי כוחות בינלאומיים וערביים ינהלו באופן זמני את רצועת עזה.

לפי ערוץ אל ערבייה האמירתי, ראש ממשלת הרשות הפלסטינית מוחמד מוסטפא צפוי להגיע ביום ראשון לקהיר.

בנוגע לנסיגת כוחות צה"ל מרצועת עזה, נקבע כי היא תהיה הדרגתית ותחת פיקוח ערבי-אמריקאי, ומותנית בהסכם סופי על בקרת הנשק וסוגיית המשילות ברצועת עזה, כאשר המתווכים וגם טורקיה יערבו לקיום ההסכם.