יו"ר ארגון המורים רן ארז הכריז הבוקר (חמישי) על סכסוך עבודה במערכת החינוך העל-יסודית בישראל. במכתב ששלח לעו"ד רבקה ורבנר, הממונה הראשית על יחסי עבודה, פירט ארז את הסיבות להחלטה.

בין הטענות המרכזיות: שינוי חד-צדדי בתנאי העבודה באמצעות ביטול זכות המורים לבחור את יום החופשי, חיוב לקיים את שעות השהייה בבית הספר ללא תנאים פיזיים מתאימים, והנחיה לקבוע את יום שישי כיום פנוי באופן גורף. הארגון טוען כי מדובר בפגיעה חמורה בתנאי העבודה ובאורח חיי המורים.

המכתב המלא

עוד נטען כי המדינה והמעסיקים גוררים רגליים ומסרבים לנהל משא ומתן קיבוצי בענייני הפחתות שכר, פוגעים בשכרם של עובדים בחטיבות הביניים בשתי פעימות, ומעכבים את העברת תקציב ההשתלמויות השנתי בסך 4 מיליון שקלים שהובטח לשנים 2024 ו-2025.

הארגון מחה גם על קיפאון במשא ומתן להסדרת השימוש בכספי קפ"מ, סירוב למימוש פרישה מוקדמת של 320 מורים בשנה כפי שהוסכם, וחוסר תום לב כללי ביחסי העבודה, כולל כינוס ישיבות משותפות למראית עין בלבד.

ארז ביקש את התערבותה של הממונה הראשית על יחסי עבודה, והעתקים מהמכתב נשלחו לבכירים במשרד החינוך, משרד האוצר, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות.