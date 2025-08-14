דבריו של סמוטריץ' במעמד ערוץ 7

שר האוצר והשר במשרד הביטחון בצלאל סמוטריץ' נאם הבוקר (חמישי) באירוע של מועצת יש"ע ועיריית מעלה אדומים, לציון ההכרזה על הקמת שכונת E1.

בפתח דבריו אמר, "היום אנחנו כותבים פרק היסטורי בסיפור הגאולה של עם ישראל בארצו. אחרי יותר מעשרים שנה של עיכובים, לחצים, הבטחות ערב בחירות ושברי חלומות - אנחנו עומדים כאן במעלה אדומים, ומכריזים בקול ברור: הפקק נשבר, תכנית E1 יוצאת לדרך".

השר הוסיף, "במשך שני עשורים אמרו לנו 'עוד מעט', 'זה בדרך', 'מיד אחרי הבחירות'. היום, סוף סוף, אנחנו מממשים את ההבטחה ומחברים את מעלה אדומים לירושלים בחיבור אסטרטגי, ביטחוני ודמוגרפי, שמבטיח את בירתנו המאוחדת לדורי דורות".

סמוטריץ' הביע תודה לנשיא דונלד טראמפ, לצוותו ולשגריר האקבי, ואמר כי היו "ידידי אמת של ישראל כפי שלא היו לנו מעולם, ועוד יותר מזה אנשי אמת עם קול מוסרי צלול וברור שלא מתבלבל מול צביעות המערב".

לדבריו, "זה קול שמבין שאסור לתת פרס לטרור. קול שמבין שמדינה פלשתינית תסכן את קיומה של ישראל ושאסור בשום אופן לסכן את קיומה של ישראל, מדינה יהודית אחת ויחידה בעולם שרמה אחרי 2000 שנות גלות ונדידות ורדיפות שחווה העם היהודי. קול שמבין שיהודה ושומרון הם חלק בלתי נפרד מהארץ שלנו, זו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו ונתן לנו לפני אלפי שנים".

הוא הודה גם לראש הממשלה בנימין נתניהו, ואמר, "אני אמנם בויכוח נוקב איתו בימים האלה על המשך המלחמה בעזה עד הניצחון המוחלט והשמדת חמאס, אבל במה שנוגע ליהודה ושומרון הוא מגבה ומאפשר לי לחולל את המהפכה בשנתיים וחצי האחרונות".

סמוטריץ' שלח מסר חד למי שמנסה לקדם הכרה במדינה פלסטינית, ואמר, "מי שמנסה היום בעולם להכיר במדינה פלסטינית - יקבל מאיתנו תשובה בשטח. לא במסמכים, לא בהחלטות או בהצהרות - אלא בעובדות. בעובדות של בתים, שכונות, כבישים ומשפחות יהודיות בונות חיים. הם ידברו על חלום פלסטיני - ואנחנו נמשיך לבנות מציאות יהודית. המציאות הזו קוברת סופית את רעיון המדינה הפלסטינית, כי אין במה להכיר ואין למי להכיר".

בהמשך קרא לראש הממשלה, "הגיע העת להחיל את הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון, להוריד מהפרק לנצח את רעיון חלוקת הארץ ולוודא שעד ספטמבר למנהיגים הצבועים באירופה לא יהיה במה להכיר".

לדבריו, "עם ישראל שב לנחלת אבותיו. אנחנו בונים ומפתחים בכל מרחבי ארצנו - מהגליל ועד הנגב, מהבקעה ועד ההר, כאן ביהודה ובשומרון. כל בית שנבנה הוא חוליה בשרשרת הדורות, כל משפחה שנקלטת היא הצהרת ריבונות, כל שכונה חדשה היא עוד מסמר בחיזוק אחיזתנו בארץ הזו".

השר הדגיש כי מדובר ב"אמירה ציונית מהדהדת: ירושלים המאוחדת היא בירתנו הנצחית, ומעלה אדומים היא חלק בלתי נפרד ממנה". הוא ציין כי אישור תכנית E1 מצטרף לאישור 3,500 יחידות דיור בשכונת נופי הסלע שיצאו למכרז, הכרזת 2,700 דונם אדמות מדינה בשטח G ותכנון אלפי יחידות נוספות, קידום הסכם גג, תקצוב 300 מיליון שקלים לכביש "מרקם חיים" ועוד.

סמוטריץ' חתם בציטוט מראש הממשלה הראשון דוד בן-גוריון, "כל הכבוד למוסדות או"ם וחברותיה, אבל כל עוד נבואת ישעיהו: 'ולא יישא גוי אל גוי חרב' לא נתקיימה, וכל עוד שכנינו זוממים לכלותנו - לא ייכון ביטחוננו, אלא על כוחנו אנו. עתידנו אינו תלוי במה יאמרו הגויים, אלא במה יעשו היהודים".