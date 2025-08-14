חבר מועצת העיר ירושלים, יוסף חיים מועלם, הותקף אמש (רביעי) באלימות קשה בידי שלושה ערבים, ככל הנראה תושבי מזרח ירושלים, בעת שניסה להגן על אזרח אחר שהותקף על ידם.

האירוע התרחש במהלך נסיעה בעומס תנועה בכביש 1, סמוך למחלף לטרון, כאשר אזרח נקש בחוזקה על חלון רכבו של מועלם וביקש את עזרתו לאחר שהותקף באבנים.

מועלם יצא מרכבו וניסה להדוף את התוקפים בגופו, אך אלה החלו להכותו בבעיטות וליידות לעברו אבנים, שפגעו בפלג גופו העליון. כל זאת התרחש לעיני אשתו וילדיו שישבו עמו ברכב.

בעקבות האירוע איבד מועלם את הכרתו ופונה לבית החולים שערי צדק בירושלים, שם קיבל טיפול רפואי.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון, מסר: "התקיפה האלימה של חבר המועצה יוסף חיים מועלם היא מעשה חמור, שיש חשש כי בוצע על רקע לאומני, ואסור לעבור עליו בשתיקה. אני מחזק את ידי חבר המועצה ומאחל לו החלמה מהירה ושלמה, וקורא לכוחות הביטחון לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותם כדי להביא את התוקפים לדין במהירות ובמלוא חומרת החוק.”