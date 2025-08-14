הנה האמת הקשה שאף אחד לא אומר לכם. במדינת ישראל של היום, זוג לא יכול לחיות בכבוד עם פחות מ־30,000 שקלים בחודש.

משכנתא, גנים, אוכל, רכב, ביטוחים... האינפלציה שחקה את הכסף לרמה כזו שכדי לחיות בסטנדרט נורמלי -- צריך כמה עשרות אלפי שקלים בחודש כזוג. זה אומר שכל אחד מבני הזוג צריך להכניס לפחות 15,000 שקלים נטו.

>> להצטרפות מיידית לאתגר העסקים בן 4 הימים - כניסה מאובטחת כאן עכשיו

עכשיו, בואו נדבר אליכם -- בעלי עסקים:

אם העסק שלכם מכניס פחות מ־50,000 שקלים ברוטו בחודש -- אין סיכוי שתישארו עם 15,000 שקלים נטו ביד!

למה? כי מע"מ, מס הכנסה, הוצאות משרד, קידום ממומן, דפי נחיתה, סושיאל, צוות, ועוד...

ההוצאות שלכם יגיעו בקלות ל־25,000 שקלים, ואז תשלומי המיסים -- ואתם נשארים סביב ה־15,000 שקלים בלבד.

"קיבלתי 4 לידים רותחים שבקרוב יסגרו", מספרת עדית, שהשתתפה באתגר הקודם. "הכנסתי גם מלא ליידים והבנתי בעצם מה זה משפך שיווק בצורה רצינית!". "אני אשכרה קיבלתי לידים כבר באתגר!!!", מוסיפה משתתפת נוספת. "הכנסתי גם מלא ליידים במהלך האתגר!", מסכמת סיון.

השאלה האמיתית היא: האם העסק שלכם בנוי בצורה אסטרטגית וחכמה עם סל שירותים מדויק כך שהוא יכול להכניס מינימום 50,000 שקלים בחודש -- באופן יציב וקבוע?

אם התשובה היא "לא" -- זה אומר שאתם בעיקר מתגלגלים מחודש לחודש, עובדים קשה בלי באמת להתקדם, והעסק שלכם לא בנוי לייצר את הביטחון הכלכלי שאתם צריכים.

הבשורה הטובה היא שאפשר לשנות את זה ובמהירות.

אתגר העסקים שלי הוא בדיוק הצעד הראשון להקפצת העסק שלכם לשלב הבא, עם מבנה שירותים נכון, אסטרטגיה ברורה, ומערכת שיווק שעובדת בשבילכם ולא להפך.

מה זה אתגר העסקים? 4 ימים בשידור חי עם מנטור העסקים גבי דניאל, החל מיום ראשון הקרוב 17.8, כל יום בשעה 10:00 בבוקר, שידור חי של 45 דקות עם משימות לביצוע מיידי!

באתגר תלמדו: איך לבנות שירות בצורה חכמה שיביא אתכם למטרות שלכם, איך ליצור ולנסח הצעה שאי אפשר לסרב לה, ואיך לבנות משפך שיווק שמייצר לידים חמים כל יום.

ההשתתפות ללא עלות -- נשארו מקומות אחרונים.

