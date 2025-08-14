ועדת העבודה והרווחה בכנסת, בראשות ח"כ מיכל וולדיגר, קיימה הבוקר (חמישי) דיון דחוף בעקבות חשיפת מסמך לפיו הביטוח הלאומי מעביר כספים לזכאים תושבי איו"ש ועזה - מבלי להחזיק בכלים אפקטיביים לבדוק לאן בדיוק מגיע הכסף.

ח"כ אריאל קלנר פתח את הדיון באמירה חריפה בעקבות פרסום המסמך על ידי מכון 'יכין': "אנחנו ככנסת לא יכולים לעמוד מנגד. יש חיילים שמחרפים את נפשם, ויש מילואימניקים שנקראו לדגל ובאותה עת הביטוח הלאומי של מדינת ישראל מעביר כספים ללא בקרה. מדובר במיליונים שעוברים לבנקים שקשריהם לטרור קיימים. שופכים כספים לגורמים עוינים, לאלה שמצחצחים את החרבות של האויבים שלנו. זה חייב תיקון. יש בנקים המזוהים עם חמאס ומקבלים מאיתנו כספים. אנחנו דורשים תשובות איך זה קורה".

לדבריו הצטרפה גם ח"כ דבי ביטון מהאופוזיציה, "חשוב מאוד שזה ייבדק. אסור שנממן את חמאס. לא ניתן יד לכך שאגורה אחת תגיע לארגוני טרור ולרוצים ברעתנו".

נוגה ארבל, ראש תחום מדיניות יישומית במכון 'יכין', הציגה כשלים מערכתיים בהתנהלות המוסד לביטוח לאומי, "לטענת הביטוח הלאומי שהוא 'חייב לשלם' - לא מצאנו עיגון בחוק. הם לא רק לא יודעים כמה כסף מוזרם, אלא אין להם דרך לדעת. לעומת זאת, תושב ישראל שהועבר אליו כסף בטעות - ניתן לחלט ממנו. בעזה - אין דרך להשיב את הכסף. אין מנגנון בקרה על הכספים שיוצאים לחו"ל, למרות שהוחלט לשלם גם מעבר לים".

וולדיגר הבהירה כי מדובר במוסד חשוב אך גם בכזה שיש לבקרו, "אם נוכל למנוע העברה ולו של שקל אחד לאויבינו בחמאס - הרי שזה תפקידנו וזו חובתנו כנבחרי ציבור".

נציג הביטוח הלאומי הודה כי אין סעיף מפורש בחוק המחייב את אופן ההעברה, וכי מדובר בפרשנות משפטית. ח"כ קלנר דרש לדעת "מהו סכום הכסף שעבר לתושבים המתגוררים בעזה", וח"כ וולדיגר ביקשה נתונים מיידיים על מספר הזכאים שעדיין מתוקצבים שם.

נציגת הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל ציינה כי ישראל אינה מעבירה כספים ישירות לעזה, אלא לבנקים ברשות הפלסטינית ש"התחייבו שלא לפעול מול עזה".

ח"כ קלנר העיר בתגובה כי "לחלק מאותם בנקים יש סניפים בעזה". נציג המחלקה המשפטית של בנק ישראל אישר: "מהרגע שהכסף נכנס לבנק הפלסטיני - אין שליטה ופיקוח של הרשויות בישראל אם הכסף מגיע לעזה".

הוועדה דרשה מהגורמים המקצועיים להעביר נתונים מלאים בזמן הקרוב, והבהירה כי תשקול צעדים של תיקוני מדיניות וחקיקה שיחסמו כל נתיב העברת כספים לגורמי טרור.