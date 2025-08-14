צוות ההגנה של ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש לבית המשפט המחוזי בירושלים בקשה לקיים עמו שיחה דחופה בעקבות החלטת בית המשפט לקיים את משפטו במתכונת של ארבעה ימי דיונים בשבוע.

עורכי הדין טוענים כי ההחלטה מטילה עליהם נטל כבד ביותר, שעלול לפגוע ביכולתם להעניק הגנה ראויה לראש הממשלה.

המכתב המלא של צוות ההגנה

במסמך שהוגש נכתב, "כידוע היטב לבית המשפט הנכבד, צוות ההגנה של ראש הממשלה מונה שלושה עורכי דין בלבד. כיום, צוות ההגנה אמון על הייצוג בשלוש הפרשות, וזאת בשונה מצוותי התביעה - שם ישנם צוותים נפרדים לאישום הראשון ולאישומים השני והשלישי".

עוד נטען כי קצב הדיונים הצפוי לא יאפשר הכנה נאותה של העדים, "שמיעת ההוכחות בתדירות זו תפגע הן בהגנתו של ראש הממשלה והן בצוות ההגנה באופן אישי ומקצועי", וכן כי לצוות ההגנה התחייבויות קודמות כלפי לקוחות נוספים וההחלטה תפגע קשות בחופש העיסוק שלהם.

עורכי הדין הדגישו כי נדרשת פגישה עם ראש הממשלה "כדי לעדכנו ולדון עמו בהחלטת בית המשפט ובמשמעויותיה - הן לעניין ניהול הגנתו ככלל, והן לעניין יכולת הצוות הנוכחי להמשיך לייצגו".