דובר הנשיאות הפלסטינית, נביל אבו רודיינה, תקף את תוכנית הבנייה של ישראל להקמת 3,401 יחידות דיור באזור E1, בין ירושלים למעלה אדומים. לדבריו, מדובר במהלך שיגביר את המתיחות ויערער את היציבות באזור.

בהודעה שמסר לתקשורת הפלסטינית הרשמית אמר אבו רודיינה כי "מפעל ההתנחלויות כולו פסול ובלתי חוקי על פי החוק הבינלאומי, בפרט החלטת מועצת הביטחון מספר 2334, הקובעת כי ההתנחלויות בגדה המערבית, כולל בירושלים המזרחית, אינן חוקיות".

הוא הטיל על ממשלת ישראל את האחריות למדיניות שכביכול מהווה "סכנה" לאזור, והזכיר את דברי ראש הממשלה בנימין נתניהו על חזון "ישראל הגדולה".

כמו כן, הוא קרא לממשל האמריקני להתערב "כדי לעצור את צעדי ישראל ואת המלחמה בעזה, שיצרו מציאות המנוגדת לחוק הבינלאומי".

מוקדם יותר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בירך על קידום הבנייה, ואמר "אישור תוכניות הבנייה ב-E1 קובר את רעיון המדינה הפלסטינית וממשיך את המהלכים הרבים שאנו מובילים בשטח במסגרת תוכנית הריבונות דה-פקטו".

סוכנות הידיעות הפלסטינית "וופא" דיווחה כי תוכנית E1 נועדה, לטענתה, לבודד את ירושלים, להפריד בין צפון הגדה לדרומה, ולהרחיב את גבולות ירושלים המזרחית באמצעות סיפוח מעלה אדומים. עוד נטען כי התוכנית תביא לגירוש בדואים ולהגדלת האוכלוסייה היהודית בעיר על חשבון הפלסטינים.