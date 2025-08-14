כשגל גדות נשאלה: 'פחדת שאת הולכת למות?' מתוך 'ריאיון מיוחד', קשת 12 | תמונה: רגב זרקה

השחקנית הישראלית הבינלאומית, גל גדות, חשפה בריאיון את הרגעים הקשים שעברה במהלך ההיריון, כאשר התגלה בגופה קריש דם מסכן חיים.

הדברים נאמרו בעונה החדשה של התוכנית "ריאיון מיוחד", בה סלבריטאים מתיישבים מול קבוצת מראיינים על הרצף האוטיסטי.

בקטע שפורסם מהתוכנית, נשאלה גדות האם פחדה למות במהלך האירוע הרפואי. היא השיבה, "אתה פתאום מבין מה זה אומר לפחד עד מוות".

"אני זוכרת שלקחו אותי במיטה לחדר ניתוח ואמרו לי: לא יכולים לתת לך כל כך הרבה חומרי הרדמה. עשו לי כל מיני דברים שבדרך כלל עושים בהרדמה - לא בהרדמה. ואז הוציאו את התינוקת".

לדבריה, למחרת הלידה עברה צנתור מוחי, "זה היה נורא מפחיד. היינו בטיפול נמרץ כמה שבועות, ולאט לאט יצאנו מזה".

כאשר נשאלה מה היה קורה אם הקריש לא היה מתגלה בזמן, השיבה גדות: "אם לא הייתי עולה על זה ויולדת, הייתי מתה וכנראה גם אורי".