הרמטכ"ל לשעבר, רא"ל (מיל') הרצי הלוי, החל בתקופה האחרונה להיעזר ביועצים אסטרטגיים - כך דווח היום (חמישי) לראשונה בערוץ i24NEWS.

לפי הדיווח, בין היועצים שהוזכרו נמצא גם זמיר דחב"ש, יועץ תקשורת מוכר המלווה דמויות בולטות במערכת הציבורית, המשפטית והעסקית בישראל.

עם זאת, גורמים בסביבתם של הלוי ודחב"ש אישרו כי הם אכן מכירים, אך הכחישו כל קשר מקצועי ביניהם.

שמו של הלוי שב בימים האחרונים לכותרות, לא בהקשר לתפקידו כרמטכ"ל בעת מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, אלא ברקע למתקפות שהשמיע בשיחות סגורות נגד ראש המוסד דדי ברנע ומבקר המדינה מתניהו אנגלמן.

בשיחות טען הלוי כי ברנע נוטל קרדיט על מבצע "עם כלביא" באיראן, בעוד שלדבריו, המבצע תוכנן והוצא לפועל על ידי אגף המודיעין וצה"ל.

באשר למבקר המדינה, הלוי הביע מורת רוח מבדיקותיו בנוגע למחדלים סביב מתקפת חמאס.