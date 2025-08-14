ראש המוסד, דדי ברנע, ערך היום (חמישי) ביקור חשאי בדוחא, בירת קטאר, כך הותר לפרסום.

במסגרת הביקור נפגש ברנע עם ראש ממשלת קטאר, שייח' מוחמד בן עבד אל-רחמן אל-תאני, ודן עמו בקידום מגעים לעסקת חטופים עם חמאס.

הביקור התקיים על רקע מאמצים מחודשים של ארצות הברית, קטאר, מצרים וטורקיה לגבש עסקה כוללת שתוביל להפסקת הלחימה ולשחרור כלל החטופים המוחזקים בעזה.

לפי גורמים המעורים בפרטים, תכלית המהלך היא לנסות לנצל את פרק הזמן שנותר עד לתחילתה האפשרית של פעולה רחבה של צה"ל בעזה, במטרה להשיג פתרון דיפלומטי.

גורם מדיני הבהיר בתגובה כי ראש המוסד דדי ברנע לא נסע לקטאר בהקשר למגעים לשחרור חטופים. לדברי הגורם, ברנע אף הבהיר לקטארים, שעסקה חלקית ירדה מהפרק.

בתוך כך, ראש ממשלת קטאר נפגש בשבוע שעבר באיביזה שבספרד עם שליח הממשל האמריקני סטיב וויטקוף, והשניים דנו בדרכים לקדם עסקה כוללת שתסיים את המלחמה.

מוקדם יותר השבוע המשיכו אנשי חמאס מקו איסטנבול לקהיר, שם קיימו פגישות עם בכירי המודיעין המצרי. אתמול נפגשו עם ראש המודיעין המצרי חסן רשאד, והשיחות התמקדו באפשרות לחידוש המשא ומתן על עסקת חטופים והפסקת אש ברצועת עזה.