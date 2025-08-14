אל"מ במיל' חזי נחמה, מבכירי פורום המפקדים, מספר בראיון לערוץ 7 על מפגש שלו ושל בכירים נוספים בפורום עם ראש הממשלה לקראת השלב הבא וכנראה המכריע במלחמה.

לדבריו אוזנו של ראש הממשלה הייתה קשובה למהלכים שעליהם מדברים אנשי הפורום ובמשך למעלה משעה התקיימה השיחה. "הוא הקשיב והתייחס למה שאמרנו".

פעילות כוחות אוגדה 98 בעזה דובר צה"ל

על תוכן השיחה מפרט נחמה: "רצינו להציג בפני ראש הממשלה שתי נקודות מרכזיות. הראשונה, שראש הממשלה צריך להכריז בצורה ברורה שאין עוד עסקאות חלקיות. עסקאות חלקיות משחקות לידי חמאס שכבר למעלה משנה ועשרה חודשים מושך אותנו מעסקה לעסקה. עכשיו כשנשארו לו עשרים חטופים חיים ועוד כשלושים הרוגים, הוא יאריך את הזמן מעסקה לעסקה כדי שהלחץ הבינלאומי ישבור אותנו. זו האסטרטגיה שלו מתחילת המלחמה".

מוסיף נחמה ומציין כי "לאחר הפגישה שמעתי את ההכרזה שלו ב-24I ואני סבור שזו לא הייתה הכרזה מספיק ברורה וחדה. מילואימניקים באים בפעם המי יודע כמה למהלך שאומרים להם שהוא מהלך מכריע ומבינים שיתכן שהם יפצעו וייפגעו וצה"ל שוב ייסוג מאותם מקומות. הם אומרים לעצמם שלא בשביל זה הם באים להילחם. הם באים להכריע. למבצע 'מרכבות גדעון' יצאנו עם רמטכ"ל חדש שאמר שהמבצע יביא לבשורה ולהכרעת חמאס והשבת חטופים, וכעתא אנחנו בסיומו של המבצע אחרי מחיר של ארבעים חיילים שנפלו וללא הכרעת חמאס והשבת חטופים ואנחנו שואלים איזו בשורה הביא המבצע, והתשובה היא שהוא הביא הישגים טקטייים ולא אסטרטגיים שלשמם יוצאים למלחמה ולשמם מסכנים את חיילינו".

ממשיך נחמה ומספר כי הדרישה השנייה שהוצגה בפני ראש הממשלה נגעה לשיטת הלחימה: "אי אפשר להמשיך ולהילחם באותה שיטה שלא מביאה תוצאות. יש דרך אחת והיא הנעת האוכלוסיה דרומה, ולאחר שהעברנו אותם דרומה במסדרונות הומניטאריים ואיפשרנו להם לקבל כל סיוע הומניטאראי שנדרש, מי שנשאר בצפון הוא מחבל חמאס ואותם אסור לי לתספק על פי אמנת האו"ם כי מדובר בארגון טרור, ואז מגיע השלב הקריטי של סגירת צינור המים. ברגע שייסגר צינור המים לחמאס בתוך שבועות בודדים אלפי מחבלים מרימים ידיים ונעים לגדרות כי ירצו מים, וכך נראה את תחילת הסוף של החמאס. כל מי שמדמיין שהכנסת חיילים לתווך שיש בו גם אוכלוסיה, גם מחבלים וגם חטופים ובשיטה הזו נוכל לנצח, טועה ומטעה את הציבור".

מאחר ואת הנקודות הללו מעלים אנשי פורום המפקדים זה זמן רב, עולה השאלה מדוע הדבר לא קרה עד כה. מה מונע מראש הממשלה לקבל החלטה ברוח זו? נחמה משיב: "לגבי נקודת המצור, ראש הממשלה טען שחוות הדעת של הפצ"רית והיועמ"שית ושל המתפ"ש שללו את מה שאנחנו מציגים. הבאנו לו חוות דעת של פרופסורים בעלי שם בינלאומי. ראש הממשלה אמר שהוא לא קיבל את חוות הדעת הללו למרות שהעברנו אותן לעוזרים שלו. הוא ביקש שנביא את אותם משפטנים בעלי שם לקבינט בשבוע הקרוב ואנחנו כבר עובדים על זה מול מזכיר הממשלה ואני מקווה מאוד שזה יוכל להכריע".

מוסיף נחמה ומציין כי נתניהו ועוזריו העלו נקודה נוספת הנוגעת לאבדן התמיכה הבינלאומית בישראל, מה שעלול להחריף במידה ואכן תנקוט ישראל בסגירת צינור המים. "בהקשר הזה אנחנו אומרים אמירה פשוטה. ראשית, הערכתנו הרבה לנשיא ארה"ב על התמיכה, אבל אם נלך שוב לאותו מהלך של 'מרכבות גדעון' המציאות מוכיחה שהתמיכה הבינלאומית יורדת ואין תוצאות, ולכן אנחנו חייבים להשתמש בכדור שהוא אולי האחרון במחסנית, הנעת אוכלוסיה והטלת מצור. זה הזמן הנכון לעשות זאת. אי אפשר לנסות את אותו דבר ולצפות לתוצאות אחרות. חמאס מבין שהוא צריך להחזיק עוד קצת ועוד קצת ואנחנו נקרעים מבפנים וגם מאוימים על ידי הקהילייה הבינלאומית, ואם לא ננקוט בצעד דרסטי אנחנו משחקים לידיהם".

נחמה מגדיר בדבריו את המחלוקת אודות צינור המחיים כ"מחלוקת לשם שמים", האם נכון לסגור את צינור המים מיידית, בעוד חלק מיועצי ראש הממשלה סבורים שנכון קודם לתמרן ורק אחר כך לסגור את הצינור.

על הנקודה הראשונה אותה העלו בפני נתניהו, נקודת העסקה האחת, שאלנו את נחמה מה תהיה תגובתו במידה ומעט אחרי התמרון בעזה חמאס יבקש הפסקת אש בתמורה לעשרה מהחטופים. נחמה דוחה את האפשרות מכל וכל וקובע: "יש רק הסכם על עסקה מלאה. אנחנו לא עושים סלקציה בין אנשים, כפי שעשינו עד עכשיו באיוולת".

"מנסים לצייר אותנו כאילו אנחנו מציעים שיטה שמונעת הצלת חטופים, אבל אם היינו הולכים לפי השיטה שלנו המלחמה הייתה נגמרת כבר לפני שנה גם בהכרעת חמאס וגם בהשבת כלל החטופים. זו מניפולציה לומר שמי שרוצה הכרעה לא אכפת לו מהחטופים, זה עיוות של המציאות. כל מה שחמאס רוצה זה שבעוד חמש שנים נמשיך לדון בעשרת ההחטופים הנותרים. התקשורת שמציירת מציאות כזו משחקת לידי חמאס שיביא עכשיו עשרה חטופים ואז מה? בעוד שנתיים יביא עוד חמישה ובעוד שנתיים עוד שלושה? ובין לבין מה יהיה על החברה הישראלית שנקרעת, ומה על הרוגי מבצע מרכבות גדעון שנהרגו בלי להביא חטוף אחד? לא יכול להיות שכל השיקול מתחיל ונגמר בחטופים, ולא כי ליבי חלילה גס בחטופים. אני מוכן לסכן חיי על כל חטוף וחטוף, אבל הכרעות בנושאים של עם ומדינה מקבלים דרך השכל ולא דרך הרגש".

האם כעת, אחרי השיחה עם נתניהו, הוא חש שאכן הכיוון משתנה לעבר המתווה שהוא וחבריו מקדמים? "אני למוד אכזבות. חובתי לומר את האמת המקצועית כפי שאני רואה אותה ובכל מקום שבו אצליח להשמיע זאת. אגב, כל איש צבא אמיתי שנאמן לערכים צבאיים, ולא כזה שהפך לפוליטיקאי, יודע איך מכריעים מלחמה. אפשר להוסיף אחר כך את שיקול החטופים ולהגיד שהחלטנו לנקוט אחרת, אבל מבחינה צבאית טהורה הדרך להכרעת חמאס ברורה. מדובר ברצועה קטנה וארגון חלש יחסית והעובדה שהוא מחזיק אותנו במשך תקופה ארוכה כזו ללא הכרעה זו תעודת עניות לצה"ל ולמקבלי ההחלטות בדרג הצבאי והדרג המדיני".