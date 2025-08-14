בצל גל החום הכבד, בצה"ל ביצעו התאמות נרחבות לשמירה על בטיחות החיילים. בשל עומס החום הכבד הורתה מפקדת כוחות היבשה על הפחתת כמות האימונים ועריכת התאמות נדרשות בפעילות השוטפת.

אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה (אט"ל) נערך באופן מקיף למתן מענה כולל, כולל תגבור בסיסי צה"ל בחשמלאים ובחוליות תחזוקה ייעודיות לטיפול בתקלות. ראש אט"ל הקים צוות מיוחד לניהול ההיערכות, ובבסיס סיירים הוקדמה שעת היציאה וכלל החיילים הועברו לכיתות ממוזגות. הכוחות ערוכים גם להתמודדות עם אירועי שריפות, באמצעות הצטיידות במכלי מים וחומרים מעכבי בעירה.

בבסיס סיירים הותקנו כמאה מזגנים, ובבקעה מצויד כל חדר במזגן, כאשר בימים אלה מתבצעים שדרוגים נוספים.

במרחב פיקוד הדרום נופקו 498 ערכות מיזוג, בעיקר לאוהלים סגורים, ואילו לכוחות המגנים ברצועת עזה נופקו 503 ערכות "משיב הרוח" - הכוללות גנרטור, מזגן וכבלים מתאימים.