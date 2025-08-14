לקראת הדיון בעצרת האו"ם בו מתכוונת צרפת להוביל הכרה במדינה פלשתינית ולנוכח כוונת מדינות נוספות להצטרף למהלך, שוחחנו עם שגרירנו באו"ם, דני דנון, על ההיערכות הדיפלומטית למהלך.

"אנחנו בתוך האירוע כבר זמן רב", אומר דנון. "צרפת מובילה את המהלכים ומשקיעה בזה הרבה אנרגיות ומנסה לשכנע כמה שיותר מדינות להצטרף ליוזמה שלה, כשידוע לכולם שהיוזמה הזו לא מובילה לשום מקום. עם כל הכבוד לצרפת, מדובר בדברים שלא ישנו מציאות. זה רק הצהרות והוצאת קיטור. על מנת להכיר במדינה פלשתינית צריך לעבור במועצת הביטחון ושם ארה"ב תטיל וטו על כל מהלך כזה".

עם זאת, אומר דנון, "אנחנו לא מזלזלים במאמצים הללו ופועלים צמוד עם ארה"ב והמשלחת שלהם לאו"ם כדי שלא יהיו הפתעות והמהלך הזה יישאר ברמה הצהרתית בלבד". על היקף המדינות שיחברו למהלך הצרפתי אומר דנון כי עד היום יש כבר "130 מדינות שהכירו במדינה הוירטואלית הזו, ובמהלך של צרפת יש כעשר מדינות שמתכוונות להצטרף למהלך הזה, אבל זה לא ישנה, זה הצהרתי, אבל תהיה כאן חגיגה במירכאות".

"נראה הצהרות של מנהיגים שלא מדברים על בעיות בעולם כמו המלחמה באוקראינה, אלא על רעיון שלא קשור למציאות. בנאומים שלי אני מזכיר להם על מה הם מדברים. בכל הנאומים הם אומרים שחמאס לא יהיה חלק מהאירוע, אבל אני שואל אותם מי יוציא אותו מהאזור, מי יטפל בחמאס כשאתם מנסים להצר את צעדינו ולכבול את ידינו מלפעול נגד חמאס. יש כאן צביעות של העולם".

"הם רואים את הפעלתנות הזו כמשהו שיוביל לתזוזה, ואנחנו מסבירים להם שלא כל תזוזה היא תזוזה לכיוון חיובי. ראינו כבר בעבר מקרים שבהם תזוזות הובילו למקומות לא טובים והדבר האחרון שאנחנו רוצים לראות הוא את חמאס מתחזק ומשתלט על חלקים באזור. לכן אנחנו צריכים להתעקש על העמדה שלנו ולדרוש מהם לא רק להצהיר על חמאס כארגון טרור אלא לפעול כדי לחסל אותו".

דנון סבור שהיעד האירופי הוא דווקא הפעלת לחץ על ארה"ב, לבודד אותה ולהביא כך לשינוי במדיניותה כלפי ישראל, ומשום כך גם הוא וגם ראש הממשלה משקיעים רבות בחיזוק הקשר עם ארה"ב. לדבריו אין לזלזל במהלך שכזה ולהבין שאין מי שרוצה למצוא את עצמו מבודד בזירה הבינלאומית. "צריך לומר תודה לחברנו בוושינגטון שתומכים בנו ועומדים לצידנו. לפחות פעם בשבוע אני נכנס לדיונים במועצת הביטחון וארה"ב היא היחידה שעומדת לצידנו במועצת הביטחון. זה ראוי להערכה רבה".

באשר למשמעות המעשית של מהלך ההכרה עלינו, אומר דנון כי "בעיקר זה סמלי וטקסי. הם יוכלו לפתוח נציגויות ברמאללה ולפתוח שגרירויות אצלם ולשדרג את היחסים שלהם עם הרש"פ. לגבי הכרה בפועל, זה דבר שלא יקרה". על התגובה הישראלית אומר דנון: "אני מעביר מסרים ואומר לאותם שגרירים שאני עובד איתם שלא יצפו להיות שחקנים מעורבים בתהליכים באזור כשאתם נוקטים בעמדה חד צדדית. הם הרי רוצים לתווך בעתיד, ואני אומר להם שמי שנוקט בעמדה חד צדדית נגד ישראל שלא יצפה שנתייחס אליו כמתווך הגון. הם נצבעים בצבע מסוים".