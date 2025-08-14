יוסי ברודני קורא להשתתף בעצרת התפילה דוברות

עם ישראל יתאחד ביום ראשון הקרוב בעצרת תפילה המונית למען השבת החטופים הביתה, ביוזמת מטה משפחות החטופים.

האירוע יתקיים במוקדים שונים ברחבי הארץ, וישתתפו בו משפחות החטופים, אישי ציבור, רבנים ותומכים מכל גווני החברה הישראלית. בכל נקודת התכנסות יוקראו פרקי תהילים קכ"א וק"ל, ויועברו מסרים לחיזוק הרוח הלאומית ולשמירה על הדרישה לשחרור החטופים במרכז סדר היום הציבורי.

"הכאב לא מפסיק, אבל גם התקווה והמאבק לא. התפילה היא קולנו המשותף, והיא מחברת את כולנו - דתיים, חילונים, צעירים ומבוגרים - למען מטרה אחת: לראות את יקירינו שוב בבית", אמרו במטה.

ראש עיריית גבעת שמואל, יוסי ברודני, הצטרף לקריאה להשתתף בתפילה. "אני קורא לציבור לעצור ביום ראשון בשעה 18:00 ולהתאחד יחד בקריאת פרקי תהילים לתפילה להחזרת החטופים החיים לביתם והחללים לקבורה, ולשלומם וביטחונם של חיילי צה"ל."