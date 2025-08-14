ראובן בן חמו שב לראשונה לזירת הלינץ' - ובירך הגומל צילום: באדיבות המצלם

ארבע שנים ושלושה חודשים לאחר שניצל מלינץ' אכזרי בכפר כנא בתחילת מהומות "שומר חומות", חזר היום (חמישי) ראובן בן חמו מנוף הגליל לראשונה לזירת האירוע.

בן חמו השתתף בטקס הכנסת ספר תורה בתחנת משטרת כפר כנא, במהלכו בירך ברכת הגומל על הנס שאירע לו במקום.

לאחר הטקס המשיך יחד עם צוות השוטרים שחילצו אותו אז אל הבית שבו הסתתר - ביתו של אחד מתושבי המקום שהצילו את חייו כשההמון תקף את רכבו.

הוא שחזר בדמעות רגעי את האימה וההצלה. בן חמו סיפר על הדקות הארוכות בהן חשב כי חייו עומדים להסתיים, ועל השמחה וההקלה שחש כשראה את כוחות המשטרה מגיעים. השוטרים, שהכירו אותו מאז אותו ערב, סיפרו על תחושותיהם הקשות כשראו את הרכב בוער, ועל האושר כשגילו שהוא ניצל והצליחו לפנותו לבית החולים פוריה בטבריה.

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות כתב בן חמו: "עוד מסע בחיי - אחרי 4 שנים ו־3 חודשים לחזור למקום הלינץ' בכפר כנא, מקום מאוד טראומתי עבורי. מה יותר טוב מאשר להגיע ביום זכאי הכנסת ספר תורה לתחנת משטרת כפר כנא. ה' ישמרם ויחיים. התרגשות גדולה שמהולה בפחדים".

לצידו של בן חמו ליווה אותו חברו, מנחם גנדל, חבר מועצת עיריית נוף הגליל, שמלווה אותו מאז האירוע בתהליך השיקום.