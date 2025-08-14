ד"ר חנה קטן: אני לא ישנה בלילה מאז שמחת תורה ערוץ כנסת

ד"ר חנה קטן השתתפה השבוע בדיון בוועדת החוץ והביטחון ושיתפה את החוויה האישית שלה מהמלחמה.

"יש לי בנים בעזה ואני לא ישנה בלילה מאז שמחת תורה", סיפרה ד"ר קטן, "אני מאוד גאה בהם". ד"ר קטן המשיכה והדגישה שיש "ציבור גדול שזה מערך החיים שלו" וסיפרה שיש יישובים רבים שהגברים נעדרים תקופה ארוכה בגלל שירות המילואים.

"אני מבקשת לשמור על חיי החיילים שלנו", היא הוסיפה, "ולא לסכן אותם כמו במבצע מרכבות גדעון".

ד"ר קטן התייחסה למחלוקת סביב גיוס החרדים וקבעה: "חמור מאוד שיש ציבור גדול שנמנע מלהתגייס בשם התורה".

"זו זכות להיות שם", היא הוסיפה, "מי שנוטל מעצמו את הזכות, בעצם מבטל את המצוות הכי חשובות בתורה. לימוד תורה זה בשביל לקיים. אני לא יכולה לשתוק על הדבר הזה. הבנים שלי הולכים להילחם בגלל התורה, לא 'למרות' התורה".