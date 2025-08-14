בקייפטאון שבדרום אפריקה מתקיים בימים אלה כנס של הפורום הבן דתי של מדינות ה- G20. ישראל אמנם אינה משתתפת באירוע אך מי שבכל זאת מייצג אותה שם הוא הרב ד"ר אהרון אריאל לביא, מנהל המרכז הבין-דתי 'אור תורה' מבית אור תורה סטון.

הרב לביא מציין בשיחה עם ערוץ 7 כי אמנם ישראל אינה כלולה מטבע הדברים בפורום המאגד תחתיו את עשרים הכלכלות החזקות בעולם, אך הקול היהודי חשוב שיישמע בפורום הבין-דתי שמתכנס באירוע. הדיונים נסובים על סוגיות עולמיות כמו רעב, סחר בבני אדם, חינוך, בינה מלאכותית ועוד, ובהיבטים אלה יש ליהדות קול ברור שנכון לשמוע ולהשמיע.

על מנת לייצר שיח נאות בין הצדדים מתחייבים המשתתפים שלא לייצר שיח של שנאה. "יש כמה דוברים שהפרו את הכלל הזה ודיברו על עזה והמלחמה לא באופן של שלום, אלא בניגוח נגד ישראל, מחינו ונאמר לנו שהם לא יוזמנו שוב", אומר הרב לביא המציין כי במשך שנים הפקירה ישראל את הזירות הבינלאומיות הללו מתוך ביטחון שלא יוכל לקרות בהן דבר שיוכל לפגוע בה, ובמשך כל אותן שנים פעלו הפלשתינים לזרוע זרעים שהפכו לעצים, כלשונו. עם זאת, אומר הרב לביא, "עדיף להתעורר עכשיו מאשר בכלל לא".

באשר לאווירה בה הוא נתקל כנציג ישראלי, מציין הרב לביא כי הממשלה הדרום אפריקאית אמנם עוינת אותנו "בעיקר בגלל הכספים שהם מקבלים מקטאר, אבל העם אוהד אותנו". הוא מספר על מפגשים עם כמרים בכירים ועם ראשי שבטים המונים מיליוני מאמינים שמביעים אהדה לעם היהודי, ואף על שוטרים שיודעים לומר כמה מילים בעברית, גם זאת כביטוי לאהדה לעם היהודי.

להערכתו קיימת הבנה עמוקה שהטלת האשם באופן אוטומטי על ישראל לא תביא לפתרונות מקווים. עוד מציין הרב לביא הצהרה משותפת של שני רבנים, שני אימאמים ושני כמרים על הצורך לייצר שיח אחר, לבטא התנגדות לאלימות ולטרור מבלי להתעלם מהמחלוקות הקיימות ומהמתיחות הקיימת. הצהרה זו והקריאה לאנשי דת נוספים להצטרף, זכתה להתעניינות רבה שם.

במהלך הכנס, מספר הרב לביא, הזדמן לו לשוחח גם עם מי שלא יתנו לכך פומבי, ובהם אנשי דת מעיראק, סוריה וטורקיה. הצדדים מבינים שקיים צורך למצוא מענה לסוגיה הדתית המהווה גורם משמעותי במחלוקות בין הצדדים. האם כללי שיח לא מייפים את המציאות? הרב לביא מציין כי גם ביהדות וגם באסלאם אין אפיפיור שכל דבריו חייבים להתקבל ללא עוררין, ומשום כך עולות דעות שונות וניתן ליצור מערכת של קשרים ושיח.

"אנחנו בדור אינסטנט שרוצה פתרונות מיידיים וזה דבר מסוכן כי הוא מייצר תקוות ואכזבות. לא פותרים את הבעיות האלה בחתיכת נייר שחותמים עליה בוושינגטון", הוא אומר ומזכיר את הכישלון המהדהד של אוסלו. "אנחנו באים מתוך ענווה", ועם זאת מתוך הבנה ששיח אנשי הדת הוא שיאפשר סיכוי להתקדמות משום שמדובר בסוגיה מהותית ולא בחלוקת מים או שטח. "אני לא יודע אם נפתור את הבעיות, אבל אולי נוכל לקדם יציבות לאזור שלנו".

הרב לביא מספר על המשך הקשרים הנמשכים בין כנס לכנס. בתקופות הללו מתקיימים כנסים נוספים ונשמר שיח של קבוצות לימוד בין אנשי דת יהודים למוסלמים, אירועים שאינם מדווחים בדרך כלל, אך חברים בהם לעיתים גם אנשי דת מעזה, וזאת מתוך הבנה שפתרון מהיר לא יתן מענה למצב, אלא דרושה דרך ארוכה. עם זאת הוא מציין כי העוצמה הישראלית שהופגנה במלחמה האחרונה פתחה דלתות בעולם המוסלמי ו"אנשים מבינים שהמבוגר האחראי של האזור הוא אנחנו. השילוב בין עוצמה צבאית למנהיגות רוחנית שיודעת לדבר עם הקהילות בשטח נותן הזדמנות להצלחה".