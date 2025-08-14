נתניהו ללוחמים החרדים במג"ב: "אין ניגוד בין תורה לשירות" עומר מירון, לע"מ; סטילס: עמוס בן גרשום

ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר היום (חמישי) בפלוגת הלוחמים החרדים "אבנט" במשמר הגבול, בליווי השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי, ומפקד משמר הגבול ניצב בריק יצחק.

במהלך הביקור קיבל נתניהו סקירה ממפקד מג"ב עוטף ירושלים, תת-ניצב עירן לוי, על פעילות הכוחות בגזרה ועל אופי הפלוגה החרדית, המשלבת בין פעילות מבצעית לשמירה על אורח חיים חרדי.

נתניהו שוחח עם הלוחמים ואמר להם: "אנחנו במאבק על הקיום שלנו - של עם ישראל, של תורת ישראל, של ארץ ישראל ושל מדינת ישראל. זה מאבק שלא נפסק. אנחנו נחלנו ניצחונות, ונצטרך להמשיך להחזיק בחרב דוד כדי להתקיים פה. אנחנו צריכים גם את המורשת שלנו, אבל גם את החרב ביד, כי אנחנו נלחמים מול אלה שבאים עלינו לכלותנו.

ההתגייסות שלכם היא התגייסות של דורות. גורשנו מכאן, חזרנו לכאן, ונחזק את אחיזתנו בארץ הזו רק אם נוכל להילחם עליה - וגם על האמונה, הזהות והתודעה שלנו. שמחתי לשמוע שאתם מנהלים כאן אורח חיים חרדי, דתי - זו הכוונה, לשלב סיף ותורה. אתם רוצים להתקדם, לתרום ולהגן על הבית - ואני מעריך זאת מאוד. אתם חוד החנית, ואנו רוצים להרחיב את הכוח הזה. חשוב להבין - אין ניגוד בין תורה לשירות. אתם עושים מצוות קודש - להבטיח את נצח ישראל", ציין.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הוסיף "אתם הלוחמים הראשונים ביחידה שהקמנו במשמר הגבול עבור הציבור החרדי - חלוצים לפני המחנה, ובעזרת השם יבואו עוד רבים אחריכם. כך משלבים חרדים בזרועות הביטחון, בלי לייצר קיטוב ושנאה, ובגיבוי מלא שלי ושל פיקוד המשטרה. אם מחבל מאיים לפגוע בכם - חסלו אותו. אם הדילמה היא בין חייכם לחיי טרוריסט - החיים שלכם קודמים תמיד. אתם לוקחים חלק במשימה היסטורית שענקי הדורות מילאו - בהגנה ובמלחמה על ארצנו".