שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', השתתף היום (ה') בטקס השקת מיזם הבנייה באזור E1 והצהיר כי מדובר בצעד אסטרטגי לחיזוק ירושלים ומעלה אדומים, לצד מענה ישיר למה שכינה "הצביעות האירופית".

"אחרי עשרים שנה של הבטחות ועיכובים מדיניים, וכשרואים את הצביעות של מדינות אירופה - מבינים עד כמה היה הזוי להיכנע להם כל השנים האלה", אמר סמוטריץ'. לדבריו, ביום רביעי הקרוב תתכנס מועצת התכנון העליונה ותאשר את התוכנית לבניית 3,400 יחידות דיור במתחם. "זה בהחלט יום היסטורי".

השר הדגיש את חשיבות הרצף הטריטוריאלי שיתאפשר בזכות המיזם - חיבור בין ירושלים למעלה אדומים ממערב למזרח עד ים המלח, תוך ניתוק הרצף הערבי מצפון ומדרום. "המהלך מחזק את ירושלים, מחזק את מעלה אדומים ומוריד מסדר היום את הרעיון הנורא הזה של חלוקת הארץ. יום חגיגי והיסטורי".

סמוטריץ' הודה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ, לשגריר האמריקני האקבי ולממשל הנוכחי על התמיכה המלאה במהלך. לדבריו, גם בתקופת ביידן הצליחה הממשלה לקדם הסדרה של 28 יישובים לצד בנייה, אך "אין ספק שאנחנו מקבלים בוסט ענק עם הממשל הנוכחי… זו הזדמנות לומר תודה עצומה על השותפות הזו".

בהתייחסו לכוונת מדינות אירופה להכיר בחודש הבא במדינה פלסטינית, אמר: "בעוד הם מצביעים הצהרתית - אנחנו נקבע עובדות בשטח. אנחנו בונים, סוללים, מסדירים, מתכננים וגם נחיל דה פקטו את הריבונות… לא תהיה מדינה פלסטינית, לא תהיה רשות פלסטינית - תהיה מדינה יהודית אחת גדולה בין הים והנהר".

בפנייה ישירה למדינות אירופה הוסיף: "אתם לא תקבעו את עתידו של העם היהודי. אחרי אלפיים שנה שבהן לא שלטנו על גורלנו - חזרנו למולדת שלנו ויש לנו עוצמה אדירה… עם הצביעות שלכם לא תקימו מדינה פלסטינית, לא תקרעו חלקים מהמולדת שלנו ותסכנו את עתידנו. מול המחשבות שלכם - נבצר את אחיזתנו במרחבי ארצנו".