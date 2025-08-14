בעקבות הגידול המשמעותי במספר העולים להר הבית והצורך במענה משופר לצורכיהם, הודיעו הארגונים הפועלים במקום על הקמת צוות היגוי חדש ומאוחד, שיכלול נציגים מכלל תנועות הר הבית.

הצוות יפעל לייצוג רחב של העולים, לטיפול בפניותיהם ובבקשותיהם, לשיפור רווחתם וליצירת ערוץ תקשורת שוטף מול המשטרה.

שירה וריקודים בהר הבית בנימין זרקא

המהלך גובש לאחר פגישה בין חלק ניכר מפעילי הר הבית לבין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בעקבות המפגש, הבינו הפעילים את חשיבות שיתוף הפעולה בין כלל הארגונים והחליטו להתאגד תחת גוף משותף שיקדם את עליות היהודים למקום.

בהודעת הארגונים נמסר כי איחוד זה מהווה צעד ראשון בדרך ארוכה ומבורכת, שמטרתה להביא עוד יהודים רבים לעלות להר הבית "בטהרה ובשמחה".

אילה בן גביר, חברת צוות ההיגוי הוותיק של עולי הר הבית, אמרה: "כחברה בצוות ההיגוי של עולי הר הבית במשך שנים, אין דבר משמח יותר מהרחבת צוות ההיגוי לנציגים מכל הארגונים הפעילים בהר, באחדות ובכבוד. נקווה שבע"ה העולים הרבים ימצאו אוזן קשבת לצורכי העלייה הרבים".