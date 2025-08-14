ראש עיריית מעלה אדומים, גיא יפרח, מגדיר את יום ההשקה של תכנית הבניה המאסיבית בין מעלה אדומים לירושלים, בשטח 1Eכיום היסטורי לו מצפים זה למעלה משלושים שנה.

"את המפות לאזור נתן רבין כראש ממשלה. הוא חזר מהסכם השלום עם ירדן ואמר שחייבים לבנות ב-1Eכדי לייצר רצף טריטוריאלי לכיוון ירושלים, ואחרי שלושים שנה של עבודה עיקשת אנחנו מביאים את זה לתוקף, מוציאים את זה לשיווק וייבנו כאן סוף סוף 3400 יחידות דיור שיתנו מענה ציוני הולם וגם יתנו מענה לדור הצעיר של מעלה אדומים".

יפרח מודה לראש הממשלה, לשר האוצר ולשר הביטחון על המאמצים שאיפשרו את המהלך שקורה בין השאר בעקבות שינוי פניו של המזרח התיכון וההבנה שהבניה באזור זה היא צורך, "לא מעמסה ולא מטלה מדינית", הוא אומר ומציין את ההבנה שיש לכך בממשל האמריקאי. "אני משער שהיו קשיים מדיניים וזו הסיבה שלא בנו, אבל מה שמעניין הוא מה שקורה עכשיו ועכשיו הולכים לבנות כאן ולייצר רצף טריטוריאלי בין מעלה אדומים לירושלים".

את המהלך האירופי להכרה במדינה פלשתינית רואה יפרח כמס שפתיים של מנהיגים שמתקשים לטפל במצביעיהם ומשום כך מדברים על מדינה פלשתינאית, "למרות שהם מבינים שזה פתרון שהוא נורא ואיום לעם היהודי ולמדינת ישראל, והתשובה של ישראל צריכה להיות במעשים. לאורך ההיסטוריה ככל שהיינו עם עמוד שדרה, איתנים בעמדתנו, זכינו לגיבוי בינלאומי וככל שהתרפסנו והתקפלנו כרסמו בנו יותר".

על חשיבות המקום אומר יפרח כי החשש של ערביי יהודה ושומרון הוא שהבניה תנתק בין הצפון לדרום, בין חברון לרמאללה, והדבר נכון. הבניה באזור תבלום את הבניה הבלתי חוקית שבה מנסים ערביי יהודה ושומרון לקבוע עובדות בשטח. עם זאת הוא מדגיש כי יהיה מעבר תעבורתי עבור ערביי האזור מצפון לדרום, אך לא בבנייה אורבאנית.

להערכתו של יפרח עירו תכפיל את עצמה בשנים הקרובות ולשם כך נחתמים הסכמי גג, תשתיות מוכשרות, נתיבי תעבורה נסללים ותקוותו היא לראות את העיר כמעט כמטרופולין של ממש.