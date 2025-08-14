סער: "נסיגה נוספת – מתכון לאסון" צילום: דוברות משרד החוץ

שר החוץ גדעון סער התייחס בראיון לרשת האמריקנית המובילה Newsmax ליוזמות בינלאומיות להקמת מדינה פלסטינית, ואמר כי מדובר בצעד מסוכן שעלול להביא לאסון ביטחוני חמור.

"העובדה היא שכבר ניסינו את הרעיון 'הגאוני' הזה", אמר סער. "עשינו את זה כשנסוגנו לחלוטין ב־2005 מרצועת עזה, במהלך שזכה לשם 'ההתנתקות'. לפני 20 שנה פירקנו את כל הבסיסים הצבאיים, את כל הקהילות, ואפילו העברנו את הקברים מבתי הקברות. לא נשאר שם כלום".

סער הוסיף: "למרות זאת, הדרך בה הם הגיבו הייתה לבנות את ממלכת הטרור הגדולה ביותר על פני כדור הארץ. זה לקח זמן קצר מאוד, ואז הם תקפו שוב ושוב עם טילים. לקח 16 שנים מהיום שחמאס השתלט על רצועת עזה ועד ל־7 באוקטובר".

הוא ציין כי הניסיון שנעשה בנושא בהסכמי אוסלו - נכשל."במידה מסוימת, ניסינו זאת גם בהסכמי אוסלו, כשנתנו לרשות הפלסטינית עצמאות עם העיקרון שהם יילחמו בטרור. אבל אתם צריכים ללכת לבקר בבתי הכלא שלהם - אין שם מחבלים. הקונספט היה לתת להם עצמאות והם ידאגו לביטחון, אבל לא רק שהם לא עשו זאת - המצב הביטחוני הידרדר, כי כל מקום שעזבנו הפך לבסיס ענק לטרור".

"אם תיתן להם מדינה עם שליטה על הגבול, על השמיים, ויכולת להתחבר למדינות אחרות באזור - כנראה בריתות רדיקליות - זה יהיה מהלך התאבדותי מבחינת ישראל", סיכם.