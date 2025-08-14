מנכ"ל מועצת יש"ע, עומר רחמים, רואה את התכנית היוצאת לפועל לבנייה באזור 1Eכמסמר אחרון ברעיון המדינה הפלשתינית. השיח האירופי סביב מדינה כזו לא ממש מרשים אותו.

"זה יום מרגש. אחרי שלושים שנה ישראל מחליטה להקים את השכונה ב-1E. אנחנו מדברים על זה יותר מדי זמן. מדובר באזור אסטרטגי שמונע הלכה למעשה את המדינה הפלשתינית וסותם את הגולל על החלום המיותר הזה. 1E מחבר בין מעלה אדומים וירושלים ומייצר רצף שמונע מרמאללה להתחבר לבית לחם. זה אירוע אסטרטגי. זה יום גדול, וההחלטה של השר סמוטריץ' לקדם את התהליך, בוודאי ערב ההחלטה של מדינות ערב ואירופה לקדם מדינה פלשתינית, היא החלטה סופר דרמטית".

רחמים מציין את המאמצים התמידיים לקדם בנייה בכל מקום, אך בנייה באזור אסטרטגי שכזה הוא "ריבונות דה פקטו", כהגדרתו, אמירה שלא תהיה בין הים והירדן מדינה פלשתינית אלא רק מדינה יהודית. "זו תהיה בשורה גדולה לתושבי יהודה ושומרון ולתושבי ירושלים שיהיו מוגנים יותר".

לשאלת הלחצים שאולי עוד יבואו מהעולם להקפאת התכנית, אומר רחמים כי אחד הלקחים החשובים של השבעה באוקטובר הוא שמדינת ישראל היא זו שתקבע את עתידה "ולכן אנחנו צריכים להחליט, גם אם העולם לא יאהב זאת. אנחנו מוכרחים לדאוג לביטחונינו. קמנו אחרים אחרי השבעה באוקטובר. העולם ידבר ואנחנו נעשה".

על הטענה לפיה סוג כזה של אירועים הוא שמעודד את העולם להכיר במדינה פלשתינית, אומר רחמים כי הוא מכבד את מדינות העולם, "אבל מי שמקדם מדינת טרור 300 מטר מכפר סבא קשה להגדיר את המעשה שלו כידידותי. מי שמקדם מדינת טרור פוגע באזרחי ישראל כולם, לא רק בתושבי יהודה ושומרון. נפעל להחלת הריבונות ביהודה ושומרון כי זה הדבר הנכון היסטורית, תנ"כית, תרבותית וגם ביטחונית, והעולם יכיר בזה כמו שאף אחד לא חושב על הכרה בריבונות סורית ברמת הגולן".

באשר לסיכויי מהלך הריבונות, מזכיר רחמים את ההצבעה בכנסת שהציבה את המהלך כקונצנזוס ישראלי. "71 חברי כנסת תמכו בהצעה ההיסטורית שהובלנו עם חברי הכנסת רוטמן ופורר ורק חמישה ח"כים יהודים התנגדו. הריבונות היא קונצנזוס ישראלי. אין לראש הממשלה מניעה. בשבוע שעבר היה בישראל יו"ר בית הנבחרים האמריקאי, השלישי בחשיבותו על פי החוקה האמריקאית, והוא בירך על המהלך וקבע שהאדמה הזו שייכת לעם ישראל. הוא עשה את זה באריאל ומשם המשיך לפגוש את ראש הממשלה בשילה. אין שום סיבה שראש הממשלה לא יביא את ההחלטה הזו להחלת ריבונות בממשלה. זה מה שיבטיח שלא יהיה עוד שבעה באוקטובר".