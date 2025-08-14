זירת האירוע בערערה צילום: דוברות מד"א

ילדה כבת ארבע הובאה למרפאה מקומית בערערה בנגב, לאחר ששהתה זמן ממושך ברכב סגור. בגופה התגלו סימני מכת חום וכוויות. לאחר פעולות החייאה, חובשים ופראמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותה. חובשי רפואת חירום במד"א אליוסף אלמלח ואחמד אבו צעלוק סיפרו: "מדובר במקרה מזעזע. כשהגענו למרפאה המקומית, הביאו אלינו ילדה כבת 4 שהייתה מחוסרת הכרה, לאחר ששהתה זמן ממושך ברכב סגור. התחלנו לבצע בדיקות רפואיות, והבחנו שהיא ללא דופק וללא נשימה, וסובלת מסימני מכת חום וכוויות חמורות בגופה. התחלנו לבצע פעולות החייאה, אך לצערנו, נאלצנו לקבוע את מותה במקום", הוסיפו השניים.