עיתון "הטלגרף" הבריטי דיווח כי ממשלת דרום סודן אישרה, באופן עקרוני, בקשה ישראלית לקליטת פלסטינים מרצועת עזה בשטחה.

על פי הדיווח, המהלך מגובה על ידי ארצות הברית ואיחוד האמירויות, שצפויות להעניק למדינה האפריקנית סיוע כספי, הסרת סנקציות והשקעות בתחומי הבריאות והחינוך.

בדרום סודן מכחישים רשמית קיומו של הסכם, אך לפי גורם במשרד החוץ המקומי - ההסכמה ניתנה בקבינט, למרות התנגדות ציבורית ופוליטית פנימית. "זו עסקה שקשה לאזרחים להבין כרגע, במיוחד לנוכח המצב הפוליטי המורכב במדינה", אמר הגורם.

במקביל, חברי פרלמנט בדרום סודן הביעו התנגדות נחרצת למהלך. "אנחנו מדינה צעירה שלא מסוגלת להאכיל את עצמה, אז איך נקלוט עוד אנשים?", תהה אחד מחברי הפרלמנט.

