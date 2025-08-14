דני אלגרט, אחיו של איציק אלגרט, שנחטף מקיבוץ ניר עוז ב-7 באוקטובר וגופתו הוחזרה בעסקת חטופים אומר הערב (חמישי) כי מנתיחת גופתו של אחיו עולה שהוא עונה למוות בחקירה.

"איציק לא מת מהתקף לב. גופתו הגיעה עם מספר רב של צלעות שבורות כתוצאה מלחץ חיצוני על בית החזה, בהונות הרגליים שבורות ושבר באף", כתב אלגרט ברשת X.

הוא הוסיף "לא ניתן לקבוע מבחינה משפטית מה סיבת המוות הודאית, אך קובע שהקיף כזה של שברים באדם חי יכולים לגרום למותו".

לפני כחודש סיפר אלגרט בכנסת שאחיו מת מהתקף לב במהלך חקירות של מחבלי חמאס בשבי שחשדו שהוא טייס.

דני אלגרט חושף: אחי מת בחקירה בשבי כי חשבו שהוא טייס צילום: ערוץ הכנסת

"אתמול היו אצלי החבר'ה מהמודיעין ועדכנו אותי במשהו חדש. אחי היה יחד עם עידן אלכסנדר ובאחד הימים הוציאו אותו לחקירה. הם חשדו באחי שהוא טייס. הוא לא חזר מהחקירה.

עידן שאל איפה איציק ואמרו לו שהוא 'הלך'. איציק קיבל התקף לב מהעינויים תוך כדי החקירה", סיפר אלגרט בדמעות.