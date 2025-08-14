מועצת יש"ע פנתה היום (חמישי) במכתב חירום לראש הממשלה בנימין נתניהו, בדרישה להחיל ריבונות ישראלית מלאה על כל שטחי יהודה ושומרון כבר בישיבת הממשלה הקרובה.

המכתב, שנחתם על ידי 19 ראשי מועצות אזוריות ומקומיות, נכתב על רקע התפתחויות מדיניות וביטחוניות, ובייחוד בשל מה שמכנים ראשי המועצות "הגמגום הישראלי" - שלטענתם מהווה מנוע למהלכים בינלאומיים לקידום הקמת מדינה פלסטינית.

במועצה התריעו כי בזמן שצה"ל נלחם בחזיתות בעזה, בצפון מול חיזבאללה ובמערכה מול איראן, לא נשמעת ביהודה ושומרון הצהרה ברורה שהאזור הוא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל. "היעדר הצהרה ומעשה ברורים פוגע בהרתעה, מערער את ביטחון ההתיישבות ומשדר לעולם חולשה מדינית", כתבו.

ראשי המועצות הזכירו כי הכנסת כבר אישרה ברוב גדול החלטה הקוראת להחלת ריבונות, וכי נתניהו עצמו הצביע בעדה: "עכשיו הזמן לעבור מדיבורים למעשים. לא ריבונות בגושים בלבד - ריבונות רחבה ביהודה ושומרון. זהו צו השעה - יהודית, היסטורית, מוסרית וביטחונית".

בפנייה הזהירו מפני מהלכים בוועידה השנתית של האו"ם, בה מדינות מוסלמיות ואירופיות פועלות לקדם הכרה במדינה פלסטינית, מהלך שלדבריהם יהפוך את יהודה ושומרון ל"בסיס קדמי לטרור, במרחק דקות מירושלים, כפר סבא וחדרה, וסכנה קיומית למדינת ישראל".