גפני: המלחמה נגד עולם התורה - כמו בימי הרומאים

יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, נשא דברים חריפים היום (חמישי) בוועידת בני הישיבות, כשהוא מזהיר מפני מה שכינה "מלחמה נגד עולם התורה".

לדבריו, המצב כיום מזכיר את ימי הרומאים שניסו למנוע מהעם היהודי ללמוד תורה: "אנחנו לא נאפשר את הדבר הזה ונילחם בכל כוחנו".

גפני הדגיש כי למרות המתקפות עולם התורה ימשיך לשגשג ואף להתעצם. "מהוועידה הקדושה הזאת אנחנו אומרים קבל עם ועולם - עולם התורה לא רק שימשיך ויהיה חזק אלא הוא יגדל עוד, והוא יהיה זה שמוביל את העם היהודי".

בהמשך נאומו רמז למניעים פוליטיים של חלק מהמתנגדים. "תדעו - ואני אומר את זה כאן במלוא האחריות - יש רבים אצלם שבכלל לא מתכוונים ללומדי התורה. הם רוצים רק שנעזוב את הקואליציה, ואנחנו לא נחליט מי ישלוט כאן".

עם זאת, הוסיף ביקורת על שותפיו לממשלה: "לא שאנחנו אוהבים את השותפות הזאת, זו שותפות שאנחנו לא רואים בה שהשותפים שלנו נלחמים עבורנו".