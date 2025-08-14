נתניהו: קבענו עקרונות לסיום המלחמה שיבטיחו את ביטחון ישראל עומר מירון, לע"מ

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הערב הצהרה בה חזר על העקרונות שהציב הקבינט לסיום המלחמה והדגיש כי רק יישומם יבטיח את ביטחונה של ישראל ואת הניצחון במלחמה.

"‏לפני שבוע כינסתי את הקבינט וקבענו חמישה עקרונות לסיום המלחמה", אמר נתניהו, ופירט את העקרונות: פירוק החמאס מנשקו, השבת כלל החטופים - החיים והחללים כאחד, פירוז הרצועה, שליטה ביטחונית ישראלית ברצועת עזה כולל גם את הפרימטר הביטחוני וכן ממשל אזרחי חלופי שאיננו חמאס ואיננו הרשות הפלסטינית.

"חמשת העקרונות הללו יבטיחו את ביטחון ישראל. זה פירוש המילה 'ניצחון'. על זה אנחנו עובדים - וכדאי שכולם יפנימו את זה", סיכם ראש הממשלה.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב להצהרת נתניהו וטען כי החסיר סעיף משמעותי ביותר כדי להשיג את הניצחון.

"אדוני ראש הממשלה, עקרונות נכונים וצודקים מאוד. אבל חסר לך אחד חשוב - אולי הכי חשוב - אין עצירות עד הניצחון", כתב סמוטריץ' בחשבונו ברשת X.