כמות החופים הנפרדים בישראל היא פחות מ-14% מכלל החופים המוכרזים במדינה, כך עולה מנתונים של ארגון 'חותם'.

מתוך 121 חופים מוכרזים מהכנרת, דרך הים התיכון וים המלח ועד אילת, רק 16 פועלים כחופים נפרדים המיועדים לציבור הדתי והחרדי.

ב'חותם' הגישו לאחרונה בקשת חופש מידע למשרד הפנים באמצעות עו"ד אריאל דוד אפללו בנוגע לנושא החופים הנפרדים במדינת ישראל ומספרם.

בתגובה הציג האגף לרישוי עסקים ואתר רחיצה רשימה של 16 חופים נפרדים בלבד בכל הארץ, כולל הכנרת, ים המלח ואילת. 10 רשויות מקומיות הסמוכות לים לא מחזיקות חוף נפרד כלל. בנוסף, ציינו במשרד כי בתקופת 'בין הזמנים' מוכשרים עוד שני חופים נפרדים נוספים, אחד בכנרת (חוף גולן מקטע 13) ואחד בים המלח (חוף מלון הוד).

כמו כן צוין כי הסמכות לפתיחת חופים נפרדים נתונה לרשויות המקומיות, שיכולות לחוקק חוקי עזר באישור שר הפנים.

סביב הכנרת, מתוך 16 חופים מוכרזים הנמצאים תחת אחריות איגוד ערים כנרת ישנו רק חוף אחד נפרד. מתוך שלושת החופים של טבריה אחד נפרד, ואילו במועצה האזורית עמק הירדן אין חוף נפרד כלל.

בים התיכון המצב די דומה: משלושת חופי העיר נהריה רק חוף אחד נפרד ובמועצה האזורית מטה אשר אין חוף נפרד כלל. עיריית עכו הקצתה אחד מתוך שני החופים שלה כחוף נפרד, אך קריית ים לא מצאה לנכון לעשות זאת.

היוצאת מהכלל היא עיריית חיפה, שמפעילה שני חופים נפרדים מתוך השישה שבאחריותה. לעומתה, מועצה אזורית חוף הכרמל אחראית על אותו מספר של חופים - אך אין בה חוף נפרד כלל. בערים חדרה, נתניה, הרצליה, בת ים, ראשון לציון, אשדוד ואשקלון - ישנו חוף נפרד אחד בכל עיר. גם בתל אביב, המתהדרת בלא פחות מ- 13 חופים מוכרזים - ישנו חוף נפרד אחד בלבד.

גם בדרום המצב לא מזהיר. מתוך החופים שבאחריות מועצה אזורית תמר ים המלח רק אחד הינו נפרד וזה המצב גם בעיר אילת, לה יש תשעה חופים מוכרזים.

מנכ"ל חותם, הרב אביעד גדות, מסר "המענה של משרד הפנים מדבר בעד עצמו. ציבור ענק ההולך וגדל של שומרי מצוות נאלץ להסתפק מדי קיץ באותם בחופים נפרדים צרים מלהכיל, המתוחמים גם בשעות וימים נפרדים לסירוגין לגברים ונשים. אנו מבקשים משר הפנים לפעול בעניין ולדרוש מהרשויות בישראל לדאוג הן לתושבים שלהן והן לכלל הציבור שומר המצוות בישראל".